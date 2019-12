Calciomercato Juventus, casting a sinistra: dai duelli con l’Inter alla soluzione francese

Alla ricerca di un terzino sinistro. Duello di mercato con l’Inter per la Juventus: tutti i nomi per la fascia mancina. Da Alonso a Kurzawa.

La Juventus continua a monitorare il mercato per cercare di ottenere nuovi giocatori funzionali al progetto tecnico di Maurizio Sarri. Fin qui in stagione hanno deluso in particolar modo le fasce difensive. A sinistra Alex Sandro appare l’unica certezza seppur tra alti e bassi, con l’adattato De Sciglio come unica reale alternativa. Proprio per questo la dirigenza bianconera si sta guardando intorno per rinforzare quella zona di campo, magari già a gennaio approfittando di qualche occasione. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Paratici sogna il Big: svolta in arrivo

Calciomercato Juventus e Inter, lotta per Alonso e Emerson Palmieri

Il casting a sinistra della Juventus porta dritto a Londra, in casa Chelsea dove con lo sblocco del mercato i ‘Blues’ potranno eventualmente rimpiazzare i partenti. In lista di sbarco c’è sicuramente Marcos Alonso, mancino spagnolo ex Fiorentina che sembra piuttosto chiuso come dimostrano le appena 8 presenze raccolte finora in Premier League. Sarri gradirebbe ancor di più il compagno di reparto Emerson Palmieri, titolare del ruolo e quindi dal costo più elevato. Chiaro come al Chelsea ci sia spazio per uno solo tra questi due terzini di alto livello, motivo per cui la Juventus potrebbe aggiudicarsi un rinforzo già a gennaio. L’accoppiata ‘Blues’ però interessa anche all’Inter di Antonio Conte che ha avuto modo di allenarli, esattamente come Sarri, nella sua esperienza in Inghilterra. Funzionali per il 3-5-2 dell’ex ct, potrebbero di fatto scatenare un derby d’Italia anche in sede di mercato.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, non solo il terzino: maxi scambio per Rabiot

Calciomercato Juventus, idea dal PSG: Kurzawa-De Sciglio

Asse caldo anche col PSG dove oltre a Paredes e Meunier, la Juventus tiene d’occhio anche Kurzawa come operazione low cost. Il mancino francese potrebbe infatti essere la soluzione di ripiego approfittando magari dell’interesse parigino per Mattia De Sciglio. Chiude il quadro Mathieu Goncalves, terzino del Tolosa classe 2001 per il quale ci sarebbe da battere la concorrenza del Liverpool.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo dal Chelsea: l’annuncio del calciatore

Calciomercato Inter, tutto su Vidal | Marotta gioca il jolly

G.B.