Calciomercato Juventus, si allontana il sogno Klopp | Ecco perché

Potrebbe saltare a breve uno degli obiettivi per la panchina della Juventus. I bianconeri lavorano già al post Sarri in vista del prossimo futuro. Il mercato degli allenatori tiene quindi sulle spalle la squadra bianconera che potrebbe vedersi sfuggire uno dei top per la panchina che è pronto ad accasarsi al Barcellona.

Calciomercato Juventus, il sogno pronto a sfumare

La Juventus potrebbe vedere Klopp, vecchio obiettivo bianconero, accasarsi al Barcellona. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Mundo Deportivo, l’allenatore sarebbe finito tra i preferiti della società per prendere il posto di Valverde in panchina. L’allenatore dopo aver vinto la Champions League con il Liverpool è tra i tecnici più ambiti in tutta Europa ed anche la Vecchia Signora ha messo gli occhi su di lui. Ora sembra ancor più difficile arrivarci visto il forte interesse del Barcellona, pronto ad una copiosa offerta per un allenatore che potrebbe arrivare in Spagna dopo aver allenato in Inghilterra e Germania.

Calciomercato Juventus, Sarri non convince totalmente la società

Arrivato tra qualche applauso e qualche fischio, Maurizio Sarri non ha convinto appieno la dirigenza ed i tifosi. Lo dimostra la Supercoppa persa contro la Lazio ed un’Inter che tiene testa ai bianconeri per lo scudetto. Di conseguenza la società è chiamata a fare tutte le valutazioni del caso ed in vista della prossima stagione si è ipotizzato anche il sogno Klopp. Il tedesco infatti dopo la vittoria della Champions ed un probabile successo quest’anno in Premier League, potrebbe aver concluso il suo ciclo con il Liverpool. Quindi tra le pretendenti è spuntata anche la Vecchia Signora che potrebbe essere beffata dal Barcellona, pronto ad intavolare già ora una trattativa. Si valutano quindi le alternative e tra le tante c’è sicuramente Pochettino, il quale dopo aver lasciato il Tottenham si è ritrovato senza panchina. Potrebbe essere lui l’altro nome da poter accostare ai bianconeri per la successione di Sarri a Torino.

