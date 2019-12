Calciomercato Inter, brivido dalla Spagna: il Big di Conte nel mirino

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere la clamorosa cessione di un titolarissimo di Conte: il top club spagnolo prepara la maxi offerta

Chiuso un 2019 quasi totalmente positivo con il primo posto in Serie A al pari della Juventus, l’Inter di Conte guarda al futuro con il calciomercato di gennaio che incombe. La sessione invernale potrebbe portare una spinta importante al club di Steven Zhang in piena corsa per il tricolore: in tal senso, tuttavia, un top club avrebbe messo nel mirino un pilastro di Conte. Ecco i possibili scenari.

Calciomercato Inter, il pilastro di Conte nel mirino del Real

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Diario Gol’, il Real Madrid starebbe sondando il terreno per un grande colpo già a gennaio. Il club di Florentino Perez, sotto espressa richiesta di Zidane, è a caccia di un possibile ricambio per Casemiro: tra i papabili, in cima alla lista, ci sarebbe anche Marcelo Brozovic. Il croato, in scadenza nel 2022 con il club meneghino, è una pedina imprescindibile per l’allenatore pugliese che mai vorrebbe privarsi del suo Big soprattutto a stagione in corso.

Oltre a Brozovic, gli altri candidati sono Jorginho, Fabinho e Thomas. Una situazione da tenere sotto controllo visto che la possibilità di una ricchissima plusvalenza potrebbe tentare e non poco Marotta. Il Real Madrid sarebbe pronto a mettere sul piatto tra i 50 ed i 60 milioni di euro per il rinforzo richiesto a gran voce da Zidane. Conte trema, Brozovic nel mirino delle ‘Merengues’: gennaio può essere il mese decisivo.

Inter, Brozovic insostituibile: i numeri del croato

Arrivato nel luglio 2016 per 5 milioni dalla Dinamo Zagabria, Marcelo Brozovic ha mostrato nel tempo una crescita costante. Il centrocampista croato sembra avere, agli ordini di Conte, trovato la sua dimensione ideale attestandosi tra i migliori interpeti del ruolo nel panorama europeo. Sono ben 22 le presenze stagionali di Brozovic con 2 reti e 4 assist vincenti. Un vero e proprio pilastro a cui Conte non può rinunciare. In attesa di un eventuale rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022, Marotta deve guardarsi le spalle dall’assalto dell Big europee: il Real Madrid è pronto a bussare alla porta dei nerazzurri, Conte trema.

S.C