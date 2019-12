Calciomercato, Conte esulta | Il bomber ha scelto l’Inter

Novità importanti dalla Francia in ottica calciomercato Inter. Nel mirino di diversi club, compresa la Juventus, l’attaccante ha scelto Conte.

La prima parte di stagione dell’Inter è stata davvero sorprendente, almeno in Serie A. Con 42 punti conquistati in 17 giornate, i nerazzurri occupano la prima posizione a pari merito con gli otto volte campioni in carica della Juventus. Ma a più riprese il tecnico Antonio Conte ha invitato l’ambiente a tenere alta la guardia per non incappare negli errori del passato, quando in più di un’occasione i meneghini sono poi crollati nel girone di ritorno centrando a fatica il quarto posto. Per continuare a competere con la corazzata di Sarri, però, servirà un aiuto dal mercato per infoltire e rinforzare una rosa carente in alcuni reparti. In attesa del ritorno di Alexis Sanchez dall’infortunio e in caso di addio di Politano, molto richiesto sul mercato, l’Inter ha bisogno di un altro attaccante.

Calciomercato Inter, Giroud ha deciso: vuole Conte

Da tempo sul taccuino dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta c’è il nome di Olivier Giroud. L’esperto centravanti francese viene sponsorizzato proprio dal tecnico Conte che lo ha avuto a disposizione ai tempi del Chelsea. Ed il rapporto è rimasto decisamente buono come si evince dal fatto che, stando a quanto riportato dal portale transalpino ‘le10sport’, il bomber dei ‘Blues’ avrebbe deciso di dare la priorità all’Inter. In scadenza di contratto a giugno con i londinesi, Giroud è destinato a cambiare maglia già a gennaio a cifre molto contenute. Le offerte non gli mancano ma le prenderà in considerazione soltanto se non dovesse andare in porto la trattativa con il club di Milano.

Calciomercato, dalla Juventus alla MLS: quante offerte per Giroud

Il profilo di Giroud fa gola a diverse squadre europee e non solo. In Italia, ad esempio, la stessa Juventus ci sta facendo un pensiero per il ruolo di vice Higuain. Per Sarri si ricomporrebbe la coppia avuta nella seconda metà della passata stagione al Chelsea. Non mancano nemmeno le proposte per restare nella Premier League inglese né quelle per tornare in patria: oltre al Lione, nelle ultime ore si è fatto avanti anche il Nizza. Economicamente parlando, invece, l’offerta più ricca sarebbe quella degli americani dei Los Angeles Galaxy che vorrebbero farne l’erede di Ibrahimovic. Staremo a vedere.

