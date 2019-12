Calciomercato Milan, Piatek e l’addio: pretendente dalla Spagna

C’è chi arriva e chi parte in casa Milan. In questo via vai di giocatori a lasciare il Diavolo potrebbe essere Piatek, seguito dalla Liga.

C’è chi arriva e chi parte in casa Milan. In questo via vai di giocatori a lasciare il Diavolo potrebbe essere Piatek, seguito dalla Liga. L’attaccante infatti potrebbe lasciare a breve i rossoneri con un club che è interessato a lui e sarebbe pronto a fiondarsi per assicurarsi l’ex Genoa. Occasione per il rilancio soprattutto dopo l’arrivo di Ibrahimovic, che potrebbe togliergli spazio nel reparto avanzato del Diavolo.

Calciomercato Milan, ecco chi punta Piatek

Col mercato pronto ad aprirsi, il bomber può valutare tutte le opzioni a propria disposizione. Su di lui c’è anche l’Atletico Madrid, che ha provato a portare in Spagna nelle ultime settimane Edinson Cavani. L’uruguayano al momento però non si muove da Parigi, con l’operazione bloccata e quindi gli spagnoli virano su altri obiettivi. Uno di questi potrebbe essere El Pistolero, secondo quanto riportato quest’oggi da As. Opzione quindi da tenere in grande considerazione e che consegnerebbe al bomber la chance per la rinascita dopo una prima parte di stagione problematica e che non gli ha permesso di segnare con continuità.

Calciomercato Milan, momento difficile per il numero 9

Su di lui non c’è solo l’Atletico Madrid, anzi, nelle ultime settimane si è fatta viva anche la Fiorentina, la quale sta però chiudendo ora per Cutrone. Piatek potrebbe anche scegliere di restare a Milano, anche se con un parco attaccanti molto ampio, sembra una scelta azzardata. Provare invece a rilanciarsi al di fuori dei confini nazionali potrebbe aiutarlo a ritrovare il feeling con il gol, ormai perduto da tempo.

G.S.