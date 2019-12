Calciomercato Milan, colpo dal Manchester City | Arriva a zero

Il calciomercato del Milan, dopo il colpo Ibrahimovic, potrebbe guardare in Premier League per un rinforzo di spessore: i possibili scenari

Il Milan continua la sua ricerca ai colpi da regalare a mister Pioli per il 2020. Se per gennaio è ormai ufficiale il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, le idee per il calciomercato estivo non mancano a Maldini, Massara e Boban che vogliono un Milan pronto e competitivo sin dai prossimi mesi. Ecco dunque prospettarsi un’intrigante opportunità dal top club inglese: occasione ghiotta per giugno.

Calciomercato Milan, indizio social: occasione in Premier League

Una gaffe che ha subito drizzato le antenne del Milan in vista del mercato estivo. Le parole di Riyad Mahrez a ‘Sky Sports‘, in un video che ha fatto il giro del web, confermano l’addio di un pilastro del Manchester City a giugno. Il brasiliano Fernandinho, in scadenza nel 2020, non rinnoverà con i ‘Citizens’ e potrebbe quindi rappresentare una ghiotta occasione per i club europei. Milan in primis che da quanto visto nelle ultime settimane, è a caccia di profili di grande esperienza e carisma da inserire in un gruppo giovane e poco costante nel rendimento.

Una situazione che potrebbe favorire il Milan nella corsa al 34enne verdeoro che in Serie A potrebbe ancora fare la differenza. In questa stagione agli ordini di Guardiola, l’ex Shakhtar Donetsk ha giocato con costanza facendosi trovare sempre pronto all’occorrenza. Ecco quindi profilarsi un possibile assalto a scadenza di contratto, per un colpo top a parametro zero.

Milan, colpo a parametro zero: il piano rossonero

Nelle idee del Milan una piccola rivoluzione, tra gennaio e giugno, con innesti di carisma ed esperienza da inserire nella rosa di Pioli nel 2020. Dopo il tanto desiderato ritorno, a 38 anni, di Zlatan Ibrahimovic ecco che la pista Fernandinho potrebbe prendere corpo nelle prossime settimane. Il roccioso centrocampista classe 1985 ha già accumulato 20 presenze in stagione e potrebbe quindi essere un rincalzo di livello per una mediana giovane e inesperta come quella milanista. Con l’addio certo di Biglia, il piano rossonero prevederebbe dunque un innesto di esperienza che porti maggiori sicurezze ad un centrocampo dimostratosi più che fragile negli ultimi mesi.

S.C