Calciomercato Juventus, difensore in partenza: sirene inglesi

La Juventus si muove sul mercato in entrata ma anche in uscita con Rugani che potrebbe andar via a gennaio. Poco spazio e due club inglesi su di lui.

Non solo entrate per la Juventus che sta iniziando anche a sfoltire la rosa a disposizione di Maurizio Sarri liberandosi di quei calciatori ai margini del progetto. Dopo gli addii di Mandzukic e Perin, la prossima partenza potrebbe arrivare dalla difesa dove sembrerebbe essere ormai Demiral il vincitore del ballottaggio con Rugani. Il difensore italiano ha fin qui trovato davvero pochissimo spazio finendo ai margini delle rotazioni di Sarri, al contrario del collega turco che ha scalato le gerarchie fino anche a giocare da titolare le ultime gare del 2019. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, Rugani ai margini: Arsenal e Leicester ci pensano

Si rincorrono dunque le voci legate al futuro sempre meno bianconero di Daniele Rugani che nonostante l’arrivo del mentore Sarri in panchina non è riuscito ad esplodere con la maglia della Juventus come dimostrano le appena 3 presenze collezionate in questa stagione. Indiscrezioni inglesi danno il Leicester in netto vantaggio, pronto a mettere sul piatto una proposta da ben 20 milioni di euro, ma l’edizione odierna del ‘Sun’ ha evidenziato anche un’altra squadra pronta eventualmente a pensare all’ex empolese. Si tratta dell’Arsenal del neo tecnico Arteta che è alla ricerca di un difensore. Il primo obiettivo per il ruolo sarebbe Jerome Boateng, ma considerata la folta concorrenza sul calciatore del Bayern, i londinesi potrebbero alla fine virare proprio sullo stesso Rugani.

Molto distanti infine le ipotesi italiane con Atalanta e Fiorentina che non sembrano piste davvero concrete.

