Calciomercato Inter, se non arriva Vidal pronta l’alternativa: arriva dall’Italia

L’Inter è sempre molto attiva sul fronte calciomercato in vista della sessione invernale. Il reparto da rinforzare è quello del centrocampo: il piano B per Vidal

Il 2019 dell’Inter può dividersi tra la gestione Spalletti e quella di Conte. Nella seconda parte dell’anno l’allenatore leccese è tornato alla carica più che mai portando i nerazzurri nei piani alti della classifica della Serie A. Il tecnico salentino si aspetta così alcuni rinforzi importanti nella sessione invernale di calciomercato, soprattutto per quanto riguarda la zona centrale di campo. Il primo nome della lista è quello del guerriero cileno del Barcellona, Arturo Vidal, che sarebbe l’ideale per la filosofia di gioco dello stesso Conte. In caso di mancato arrivo dell’ex Juventus, l’Inter avrebbe già programmato l’alternativa per la zona mediana.

Calciomercato Inter, Nandez idea sempre attuale

Una delle sorprese della prima parte di stagione in Serie A è rappresentata anche da Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 del Cagliari. Con la maglia dei sardi l’uruguaiano ha collezionato ben 18 presenze condite da un gol e da tre assist vincenti. Sulle sue tracce ci sarebbero tanti club europei, tra cui anche l’Inter e la Roma, che lo avrebbero messo nel mirino per rinforzare il centrocampo delle rispettive compagini.

Ancora pochi giorni, poi si conoscerà con più certezza la strategia della società nerazzurra, vogliosa di riscatto dopo tanti anni di purgatorio. Dopo i diversi attacchi alla società per la rosa a disposizione, Conte non vede l’ora di abbracciare nuovi rinforzi per continuare sulla strada intrapresa dalla scorsa estate. Vidal è la prima scelta com’è noto ormai da tempo: come alternativa ci sarebbe così il giocatore del Cagliari Nandez, pronto già a cambiare squadra a gennaio visti anche gli ultimi problemi contrattuali con il presidente Giulini.

