Calciomercato Milan, tre big sull’obiettivo rossonero: affare in bilico

Il Milan starebbe pensando di rinforzare il reparto difensivo per gennaio: sull’obiettivo rossonero, però, ci sarebbe altre big d’Europa

Dopo aver piazzato il grande colpo per l’attacco con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, il Milan pensa a rinforzare il reparto difensivo con un giocatore già pronto da inserire nelle rotazioni di Pioli. Da diverse settimane il profilo che piace alla dirigenza rossonero è quello di Jean-Clair Todibo, giovane centrale del Barcellona, che ha trovato poco spazio sotto la gestione Valverde.

Calciomercato Milan, Todibo primo nome sulla lista

Sul giovane difensore blaugrana, però, come svelato dal tabloid “Mirror” ci sarebbero altri big d’Europa, come Manchester United, Everton e Bayer Leverkusen. L’accordo definitivo con il Milan non c’è ancora e così potrebbe arriva anche la beffa nei prossimi giorni. Boban e Maldini sperano così di chiudere a breve l’affare per regalare un nuovo acquisto a Pioli, questa volta utile per la difesa.

Finora Todibo ha collezionato soltanto 167 minuti diventando protagonista soprattutto nella sfida di Champions League a San Siro contro l’Inter. La prestazione contro i nerazzurri ha messo in mostra tutte le qualità attirando così le attenzioni delle big d’Europa. Il Milan è in pole, ma bisognerà anticipare gli altri club europei pronti a soffiarlo alla compagine rossonera, che vuole risalire in fretta in classifica nella seconda parte di stagione.

S.I.