Calciomercato Milan, ecco il vice Ibrahimovic: arriva dalla Serie A

L’arrivo di Ibrahimovic non frena il mercato del Milan che è pronto ad investire per assicurarsi un vice di livello nel reparto avanzato. Il Diavolo infatti cerca un giocatore da poter affiancare lo svedese e che sia in grado di sostituirlo nei momenti di bisogno. Trai i tanti nomi avanzati spicca un giocatore che conosce già bene la Serie A ed in grado di segnare già sei reti nella stagione in corso, giocando 17 partite e fornendo anche un assist. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Milan, esperienza e qualità al fianco di Ibrahimovic

Il gigante svedese potrebbe essere affiancato nella seconda parte di stagione del Milan da un altro gigante, parliamo di Andrea Petagna. Il bomber della Spal starebbe prendendo in considerazione l’addio visto l’andamento pessimo degli emiliani. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, tra i club che avrebbero pensato a lui sarebbe spuntato anche il Diavolo, che in caso di buona conclusione della trattativa, sarebbe poi costretto ad intervenire sul mercato in uscita. Insomma, operazione che porta con sé una serie di strascichi, tutti da analizzare.

Calciomercato Milan, se arriva Petagna, Piatek potrebbe lasciare

Il Milan nel caso in cui arrivasse Petagna, sarebbe pronto a far partire uno dei propri attaccanti. Tra questi naturalmente l’indiziato numero 1 sarebbe Piatek, il quale non sta rendendo al meglio e probabilmente rifiuterebbe il ruolo di gregario nel parco attaccanti del Diavolo. Quindi si valutano determinate alternative per lui, con l’ipotesi del prestito alla Fiorentina che prende quota. Con i Viola infatti si potrebbe aprire un tavolo portando a termine un’operazione che avrebbe degli importanti risvolti, con la possibilità che l’ex Genoa si trasferisca in prestito, piuttosto che a titolo definitivo.

