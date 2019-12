Calciomercato Inter, si blocca l’operazione Vidal: ecco perché

L’Inter è disposta a tutto per portare Vidal a Milano, ma nelle ultime ore l’operazione un episodio ha bloccato la trattativa col Barcellona.

L’Inter è disposta a tutto per portare Vidal a Milano, ma nelle ultime ore l’operazione un episodio ha bloccato la trattativa col Barcellona. Il mercato infatti potrebbe riservare un’amara sorpresa ai nerazzurri che vedono il cileno all’allontanarsi all’improvviso a causa dell’opposizione di un’insospettabile nella buona conclusione della trattativa a favore della squadra allenata da mister Conte. Ecco cosa è successo in Spagna.

Calciomercato Inter, il futuro incerto di Vidal

Il tutto nasce dalla scelta della dirigenza blaugrana di cedere Alena al Real Betis. Con la sua partenza la coperta è diventata corta in casa Barcellona con poche risorse in mezzo al campo ed un mercato invernale che non garantisce giocatori di grande rilievo per sopperire ad un’eventuale assenza di Vidal. Di conseguenza la cessione del centrocampista è stata bloccata, ma non dalla società, che sarebbe molto propensa a dire di ‘si’ all’Inter, bensì da Valverde. Secondo quanto riportato quest’oggi da Corriere dello Sport, il tecnico avrebbe messo il veto sul suo trasferimento a causa dei già citati problemi numerici. Allora tutto diventa più complicato nonostante il presidente Josep Bartomeu abbia manifestato il proprio interesse a vendere l’ex Juventus.

Calciomercato Inter, i problemi legali con il Barcellona

Il primo uomo dei blaugrana avrebbe molto interesse a lasciar partire Vidal a causa dei problemi causati dal cileno per questione relativa ai bonus non pagati. Il calciatore infatti avrebbe denunciato i blaugrana per il mancato pagamento di 2,4 milioni di euro di bonus. Somme che la dirigenza afferma di non dovere al calciatore. D’altro canto però Valverde non è minimamente interessato alla questione ed ha affermato di non voler cedere per nessun motivo al mondo il giocatore. Di conseguenza molto dipenderà anche dall’offerta dell’Inter che al momento ha messo sul piatto un prestito con obbligo di riscatto fissato 12 milioni di euro, ritenuti insufficienti. Affinché si trovi l’accordo la società interista dovrà per lo meno salire a 20 milioni. Una storia d’amore quindi tutta da scrivere con un finale che si prospetta infuocato.

G.S.