Calciomercato Juventus, obiettivo dallo United | Non è Pogba!

La Juventus continua a guardare in casa Manchester United. Non c’è soltanto Paul Pogba nei radar della Vecchia Signora, ma anche un altro centrocampista in rampa di lancio dei Red Devils

La Juventus continua a programmare il futuro in vista soprattutto della sessione estiva di calciomercato. I bianconeri spesso hanno gettato il loro sguardo in Premier League, in particolare nelle ultime due stagioni, dove il pallino di Paratici è sempre stato quello di riportare Paul Pogba, centrocampista francese passato proprio dalla Vecchia Signora al Manchester United, alla Continassa. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Ora però, per la Juventus potrebbe spuntare un nuovo nome per il centrocampo allenato da Maurizio Sarri. Si tratta del giovane Scott McTominay, mediano tuttofare dei Red Devils guidati da Ole Gunnar Solskjaer, bandiera della squadra di Manchester.

Calciomercato Juventus, i dettagli del possibile affare McTominay dallo United

Proprio grazie ai frequenti infortuni di Paul Pogba, McTominay si è potuto mettere in mostra agli occhi del grande calcio. Solskjaer infatti, per sopperire alle assenze del centrocampista campione del Mondo con la Francia, ha più volte schierato l’originario di Lancaster in Inghilterra, nonostante abbia la doppia cittadinanza scozzese.

Scott McTominay è un classe 1996 ed è diventato un faro del centrocampo del Manchester United, squadra in piena rifondazione dopo i fasti del passato sotto la guida di Sir Alex Ferguson. Il 23enne è dotato di grande qualità palla al piede ed è anche dotato di un gran fisico, è infatti alto un metro e novanta ed è molto bravo nel gioco aereo. Dal punto di vista economico la valutazione potrebbe essere molto onerosa. Il Manchester United considera infatti McTominay un patrimonio del club e solo a cifre folli sarebbe disposto a privarsene.

In questa stagione McTominay ha totalizzato 17 presenze in Premier League, quasi tutte scendendo in campo da titolare. Non solo, lo scozzese ha anche messo a segno tre gol e fornito un assist per i suoi compagni.

