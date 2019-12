Calciomercato Juventus, asse con Raiola: la strategia per Pogba

La Juventus segue attentamente il progressivo deterioramento del rapporto tra Paul Pogba e il Manchester United. Si pensa al colpo per l’estate.

Tanti, troppi problemi fisici ed una crescente voglia di andar via accompagnano la deludente stagione di Paul Pogba alla corte di Solskjaer al Manchester United. Il forte centrocampista francese al netto degli infortuni resta comunque tra i migliori interpreti del ruolo come testimoniano i soliti interessamenti di big europee del calibro di Juventus e Real Madrid. Ormai da tempo infatti i bianconeri sognano il grande ritorno a Torino del figliol prodigo che nella sua seconda vita a Manchester non ha mai reso davvero sui livelli bianconeri. Un tassello, Pogba, che alla Juve di oggi farebbe decisamente comodo ma che a meno di clamorosi ribaltoni non si muoverà fino alla prossima estate. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Calciomercato Juventus, feeling acceso con Pogba: la strategia

Secondo quanto sottolineato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’ la dirigenza della Juventus avrebbe già delineato la sua strategia per il ritorno di Pogba. L’estate 2020, e più precisamente a partire dal 1 luglio, rappresenta il periodo esatto in cui Fabio Paratici e Pavel Nedved proveranno a chiudere la trattativa anche se ciò non toglie che l’eventuale ritorno del francese va imbastito nei mesi precedenti. La fatica del Manchester a tornare a livelli top, il feeling sempre più ridotto tra Pogba e l’ambiente e il contratto che si avvicina sempre più alla scadenza (2021, ma il Manchester può prolungarlo unilateralmente fino al 2022), sono tutti fattori che sembrano favorire l’eventuale addio estivo.

Calciomercato Juventus, tutto sul colpo Pogba

Dopo aver ‘perso’ il giovane Haaland la Juventus proverà quindi a consolarsi con Pogba. Il costo dell’affare, probabilmente, si aggirerà sui 100 milioni di euro per il suo cartellino che nel caso verrebbe ceduto in estate. Solo se tra United e calciatore si arrivasse a una rottura immediata ed inaspettata la società bianconera tenterebbe di forzare i tempi a gennaio attraverso un prestito con obbligo di riscatto. Si tratta però di una chance remota. Per l’estate al contrario si lavorerà con più calma approfittando della voglia del calciatore di cambiare aria e di eventuali assist da parte dell’agente Mino Raiola, ancora in buoni rapporti con la società.

