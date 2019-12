Calciomercato Inter e Juventus, sfuma il colpo top in Serie A: le ultime

Il calciomercato di Inter e Juventus starebbe per veder sfumare un vecchio pallini di Conte e Sarri: il Big è pronto a rinnovare

Il cammino di Juventus ed Inter sembra continuare in parallelo. Dal campo alla prossima sessione di calciomercato, diversi i punti di incontro tra nerazzurri e bianconeri in vista di gennaio. Tra questi, rischia di sfumare un vecchio obiettivo delle dirigenze dei due top club italiani: un profilo nel mirino da tempo, già in Serie A, è destinato a rimanere un sogno.

Calciomercato Inter e Juventus, l’azzurro verso il rinnovo

Una doccia fredda, inattesa, quella caduta sulla testa di Juventus ed Inter nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, starebbe per sfumare definitivamente la corsa ad Allan per il 2020. Il centrocampista brasiliano infatti sarebbe ad un passo dal rinnovo con il Napoli, nonostante le acredini accumulate nelle ultime settimane e che hanno portato, tra le altre cose, all’esonero di Ancelotti. Il 28enne di Rio de Janeiro, attualmente in scadenza il 30 giugno 2023 con la società campana, starebbe dunque per prolungare per un’altra stagione la sua permanenza sotto al Vesuvio.

Nel nuovo accordo, raggiunto sulla base di 3 milioni netti a stagione, non vi sarebbe una clausola rescissoria che permetta al roccioso centrocampista ex Udinese di liberarsi del suo impegno con il Napoli. Conte e Sarri, dunque, dovranno orientare le proprie attenzioni altrove: il futuro di Allan pare sempre più azzurro.

Inter e Juventus, smacco Allan: il brasiliano resta a Napoli

Nonostante la stagione travagliata sia dal punto di vista personale che collettivo, Allan è pronto a legarsi ancora più al lungo al Napoli. Il brasiliano con l’imminente rinnovo fino al 2024 scaccia le voci che lo volevano lontano dalla squadra di Gattuso già a gennaio. In stagione, il classe 1991 ha comunque accumulato 16 presenze tra alti e bassi, con 1 rete ed 1 assist vincente. Numeri destinati a crescere con la cura Gattuso: il club partenopeo continua la rincorsa al quarto posto, adesso lontano ben 11 lunghezze.

