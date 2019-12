Calciomercato Juventus, niente Haaland | Arriva un altro baby fenomeno

Il trasferimento di Haaland al Borussia Dortmund è stato un duro colpo per il calciomercato Juventus. Ma Paratici è già al lavoro per il piano B.

Erlin Braut Haaland non sarà un giocatore della Juventus. Il lungo corteggiamento del club bianconero non ha dato i frutti sperati: nonostante gli ottimi rapporti con il suo agente Mino Raiola, infatti, il 19enne centravanti norvegese – consigliato anche dal padre – ha preferito sbarcare nella Bundesliga tedesca. Da ieri Haaland è ufficialmente un giocatore del Borussia Dortmund, che ha sborsato i 22 milioni di euro della clausola di rescissione al Salisburgo, 15 milioni di commissione al suo procuratore, 8 milioni come premio per la firma al giocatore che guadagnerà altri 8 milioni a stagione fino al 2024. Cifre importanti che testimoniano le potenzialità di un ragazzo che ha grandi qualità ma ancora tutto da dimostrare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juve, la strategia per il ritorno di Pogba

Mercato Juventus, Haaland al Borussia può liberare Sancho

Perso Haaland, la Juventus è già pronta a voltare pagina e tuffarsi su un altro baby fenomeno in attacco. Proprio lo sbarco del norvegese al Borussia Dortmund potrebbe favorire un affare che i bianconeri hanno in mente da tempo e che risponde al nome di Jadon Sancho. Anche lui classe 2000, l’attaccante inglese sembra intenzionato a lasciare la Germania il prima possibile. Ma ci sono un paio di ostacoli da superare: da un lato il valore del suo cartellino ha già sfondato il tetto dei 100 milioni di euro; dall’altro c’è da fare i conti con la concorrenza di top club come il Chelsea e il Real Madrid.

LEGGI ANCHE >>> Mercato Juventus, dall’Inghilterra: Eriksen a un passo dall’accordo

Calciomercato Juve, da Pulisic a Malen: la lista di Paratici

Qualora sfumasse anche Sancho, il CFO bianconero Fabio Paratici avrebbe comunque la possibilità di virare su altri grandi campioni Under 21. Dal Chelsea, dove non si è ambientato benissimo, potrebbe arrivare lo statunitense di origini croate Christian Pulisic, mentre dallo stesso Real potrebbe partire uno dei due talenti brasiliani tra Rodrygo e Vinicius Junior. Sempre nella Liga si monitora la situazione dello spagnolo Ferran Torres del Valencia, mentre nella Ligue 1 viene seguito il nigeriano Victor Osimhen del Lille. Infine, i buoni rapporti di cui si diceva con Raiola, potrebbero favorire la corsa all’olandese Donyell Malen del Psv Eindhoven, accostato anche al Milan.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo in casa Manchester United

Calciomercato Juventus, altro che fantacalcio: Griezmann si può, ecco come