Calciomercato Juventus, accordo ad un passo: bianconeri beffati

Col passare degli anni la Juventus è stata una delle protagonista d’Europa in sede di mercato: ora Eriksen può cambiare squadra

La Juventus intende rinforzare la zona centrale del campo con innesti di valore assoluto a partire dalla prossima sessione di mercato. La società bianconera sarebbe già a lavoro da tempo per regalare colpi sensazioni a Maurizio Sarri, anche per quanto riguarda i parametro zero. Il centrocampista danese del Tottenham, Christian Eriksen, sarebbe finito nel mirino della società bianconera già da diverso tempo.

Calciomercato Juventus, Eriksen ancora in Premier: le ultime

Come svelato dal tabloid “Telegraph” il Manchester United, però, sarebbe pronto ad ingaggiare il danese. Già dai prossimi giorni lo stesso centrocampista del Tottenham potrebbe parlare con altri club firmando un pre-contratto in vista della prossima stagione. In estate si libererà a zero, mentre a gennaio gli “Spurs” chiede almeno 40 milioni di sterline per lasciarlo partire subito.

Proprio nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni del manager portoghese, José Mourinho, che è tornato a parlare del futuro del danese: “Io so già quale sarà il suo futuro. Il suo modo di comunicare è molto aperto e onesto, ci fidiamo l’uno dell’altro. Per questo so già cosa farà. Detto questo non sono la persona adatta per commentare o per parlarne. Penso solo al campo, quando abbiamo bisogno di una mano lui c’è”. Ancora poche settimane, poi si conoscerà con certezza il suo futuro. Dal Real Madrid alla Juventus, Eriksen potrebbe davvero subito squadra anche a gennaio.

