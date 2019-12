Calciomercato Inter, il punto in difesa: il sogno di Conte

Il calciomercato dell’Inter vedrà un rinforzo sulla corsia mancina di difesa: un nome in pole nei pensieri di Antonio Conte

Un 2019 chiuso in maniera quasi perfetta quello dell’Inter di Conte che, in testa alla classifica di Serie A a pari merito con la Juventus di Sarri, guarda ai possibili movimenti di calciomercato a gennaio. Nella testa di Marotta almeno un colpo di spessore sulla corsia mancina di difesa: il nome caldo, seppur complicatissimo, resta sempre quello proveniente dal top club inglese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, sfuma il colpo top in Serie A: le ultime

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Conte esulta | Il bomber ha scelto l’Inter

Calciomercato Inter, Conte non molla il sogno dal Chelsea

Sono essenzialmente due i nomi in cima alla lista di Antonio Conte per andare a rinforzare la fascia sinistra che tanta fatica sta facendo nelle ultime settimane. Con Asamoah che a causa di problemi fisici gioca a singhiozzo, rimane in piedi l’idea Emerson Palmieri. Secondo ‘SunSport‘ però l’ex terzino della Roma si trova bene a Londra e vorrebbe continuare la sua avventura, anche nel 2020, con la squadra di Lampard. Ecco dunque che il nome caldo rimane sempre quello di Marcos Alonso, pupillo di Conte per cui il tecnico pugliese starebbe insistendo con Marotta.

Per tutte le ultime notizie sul mercato dell’Inter CLICCA QUI!

Lo spagnolo non sta brillando agli ordini di Lampard e non disdegnerebbe un ritorno agli ordini di Conte. Alonso, già protagonista in Italia con la Fiorentina, rappresenterebbe il rinforzo di spessore richiesto da Conte a gran voce nelle ultime settimane. La pista più probabile, al momento, rimane quella di Matteo Darmian che tanto bene sta facendo con la maglia del Parma.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, se non arriva Vidal pronta l’alternativa: arriva dall’Italia

Inter, il piano per Marcos Alonso

L’Inter ci sta provando da settimane e continuerà a farlo per tutto il mese di gennaio. Antonio Conte vuole Marcos Alonso a tutti i costi. L’attuale offerta nerazzurra per arrivare al talento spagnolo, però, sarebbe parecchio lontana dalla richiesta del club di Abramovic. Sono 35 i milioni che la dirigenza del Chelsea avrebbe richiesto e sotto i quali non intenderebbe scendere per il cartellino dell’ex Fiorentina. Al momento, Marotta sarebbe fermo ad un prestito oneroso a 2,5 milioni di euro con riscatto fissato a 21 la prossima estate. Situazione difficile ma non impossibile: Conte in pressing per riavere, anche in nerazzurro, Marcos Alonso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, brivido dalla Spagna: il Big di Conte nel mirino

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, si blocca l’operazione Vidal: ecco perché

S.C