Calciomercato Milan, non solo Ibra: suggestione ritorno in attacco

Il Milan si guarda intorno alla ricerca di colpi di spessore da regalare a Pioli, dopo Ibrahimovic, nel calciomercato di gennaio: spunta l’idea ritorno in attacco

IL 2019 del Milan si è chiuso con il brutto k.o in casa dell’Atalanta. L’arrivo di Ibrahimovic potrebbe non bastare a risollevare una stagione tanto deludente. Ecco quindi che in vista del calciomercato di gennaio, Maldini e Massara potrebbero apparecchiare una vera e propria rivoluzione nell’attacco di Pioli: due Big in bilico, può tornare una vecchia conoscenza del calcio italiano.

Calciomercato Milan, Calhanoglu e Suso in bilico

Il Milan potrebbe decidere di fare cassa, nelle prossime settimane, con nomi di assoluto spessore che hanno deluso ogni aspettative in questa prima parte di stagione. Se Suso ha diversi estimatori sparsi per l’Europa, Siviglia in primis, discorso analogo per Calhanoglu ambito soprattutto in Bundesliga. Il turco, in particolar modo, non ha mai dato l’impressione di poter fare la differenza nel tridente rossonero, eclissandosi alle spalle dello spento Piatek.

Se almeno uno dei due dovesse salutare anzitempo Milanello, in una rivoluzione in attacco aperta proprio dal ritorno di Ibrahimovic, allora le porte di casa Milan potrebbero tornare ad aprirsi per una vecchia conoscenza della Serie A e del mondo rossonero.

Milan, suggestione dalla Premier per l’attacco

Un ritorno gradito e auspicato da tanti negli scorsi mesi. Il Milan ha un ottimo ricordo di Gerard Deulofeu, adesso in forza al Watford della famiglia Pozzo, e potrebbe tentare di riportarlo a Milanello già a gennaio. Lo scorso novembre, l’agente dell’esterno spagnolo aveva già aperto le porte ad un ritorno dell’ex Barcellona che non ha mai dimenticato la sua breve ma intensa esperienza milanista. Un esterno poliedrico, duttile e che si completerebbe a meraviglia con Ibrahimovic. Operazione però difficile, il Watford come già accaduto la scorsa estate chiede non meno di 30 milioni di euro per il suo talento. Ecco perchè almeno un’uscita di spessore, Calhanoglu o Suso come anticipato, risulta essere l’unica via percorribile per rivedere il classe 1994 rivestire la maglia del ‘Diavolo’.

