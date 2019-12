Calciomercato Juventus, post Szczesny: sfuma il top player

Il calciomercato della Juventus vede l’allontanarsi di un grande colpo per sostituire, nei prossimi mesi, Szczesny: gli scenari

La Juventus chiude il 2019 con l’amara sconfitta in Supercoppa italia contro la Lazio e, pur restando in vetta alla Serie A, guarda con interesse al prossimo calciomercato. Diversi gli obiettivi di Paratici che tra gennaio e giugno potrebbe definire numerosi cambiamenti alla rosa di Maurizio Sarri. Tra i pali, con Szczesny che potrebbe partire nel 2020, è caccia all’erede del polacco.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, obiettivo dallo United | Non è Pogba!

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Pjanic chiede scusa: ecco perché

Calciomercato Juventus, erede Szczesny: si complica il sogno bianconero

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Sport’, la pista che porta a Ter Stegen, in casa Juventus, sarebbe destinata a raffreddarsi. Il portierone tedesco, tra i migliori nel ruolo, pare infatti destinato a rinnovare il contratto con il Barcellona. Il club catalano si vuole quindi tenere stretto il classe 1992, attualmente in scadenza nel 2022.

Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Con Wojciech Szczesny che potrebbe salutare la Juventus la prossima estate, il Big blaugrana pareva il nome in pole come ventilato negli scorsi giorni. Il rinnovo di Ter Stegen dovrebbe portare un cospicuo aumento d’ingaggio nelle tasche dell’estremo difensore tedesco, che prolungherà fino al 30 giugno 2025.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, asse con Raiola: la strategia per Pogba

Juventus, Szczesny in scadenza nel 2021: caccia al grande colpo

Szczesny e la Juventus, con ogni probabilità, si diranno addio a giugno. L’estate 2020 potrebbe quindi vedere una piccola rivoluzione in casa bianconera tra i pali. Con Buffon in scadenza proprio a giugno e Szczesny, appunto, in uscita, è caccia aperta all’erede del polacco. Sull’ex portiere della Roma ci sarebbe, tra le altre, il forte interesse del Chelsea di Lampard a caccia di un estremo difensore dal sicuro rendimento. Un cambiamento deciso da tempo quello riguardante la porta dei campioni d’Italia: Szczesny è pronto a salutare la Torino bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, niente Haaland | Arriva un altro baby fenomeno

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, sfuma il colpo top in Serie A: le ultime

S.C