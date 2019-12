Calciomercato Juventus, sirene tedesche per il difensore bianconero

Arriva dalla Germania una nuova pretendente per il difensore centrale della Juventus: a fare concorrenza al Milan ci pensa una squadra della Bundesliga

Si avvicina l’apertura della sessione invernale di calciomercato, dal 2 al 31 gennaio i club di Serie A, e di tutta l’Europa, si metteranno all’opera per rinforzare le proprie rose. Nella Juventus sembra aver attirato l’attenzione di molti club il difensore centrale Merih Demiral. Il centrale turco, oltre all’interesse del Milan, sembrerebbe avere estimatori anche in Bundesliga. Un club tedesco infatti, avrebbe messo gli occhi sul difensore bianconero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, post Szczesny: sfuma il top player

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, niente Haaland: arriva un altro baby fenomeno

Calciomercato Juventus, Demiral finisce nel mirino di un club della Bundesliga

Mesi fa si parlava di Merih Demiral, difensore centrale della Juventus, come di un esubero pronto a lasciare Torino per far spazio ad altri. Mentre oggi il giocatore turco sembrerebbe aver conquistato la fiducia di mister Sarri, giocando le ultime partite da titolare al posto del deludente de Ligt. A differenza di Rugani, il quale sembrerebbe essere in partenza direzione Premier League, il numero 28 bianconero sembrerebbe essere vicino alla conferma. Molte squadre però continuano ad essere interessate al suo ingaggio. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’, oltre al Milan, da tempo interessato al calciatore, anche lo Schalke 04 sarebbe sulle tracce del giocatore turco. La squadra tedesca potrebbe garantire al centrale difensivo un ruolo da titolare, dandogli la possibilità di giocare molti più minuti. Al momento però si parla solo di un interesse, nulla di concreto. Strappare il difensore alla Juventus sarà molto difficile visto le ottime prestazione messe in campo nelle ultime uscite, che hanno convinto dirigenza e tifosi.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, non solo Ibra: suggestione ritorno in attacco

M.D.