Calciomercato Milan, tutti i nomi in uscita a gennaio: rossoneri a caccia del super tesoretto

Dopo il grande colpo Zlatan Ibrahimovic, per il Milan è tempo anche di guardare ai nomi “di troppo” e dunque a chi possa fare le valigie a gennaio

Non c’è dubbio sul fatto che il Milan sia uno dei maggiori protagonisti del calciomercato invernale. Infatti, prima che sia aperta ufficialmente la sessione di contrattazioni, il club rossonero ha già reso noto l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic. Il ritorno dell’attaccante svedese ha riacceso le speranze dei tifosi sul difficile, ma ora più possibile, obiettivo di centrare la zona Champions League. L’arrivo del top player non basta, ma è di certo un bel modo di affacciarsi con fiducia a questa finestra non a caso chiamata di riparazione. Quest’ultima non sarà caratterizzata soltanto da grandi colpi in entrata, ma anche di tagli, a volte dolorosi ma sicuramente necessari, alla propria rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, non solo Ibra: suggestione ritorno in attacco

Calciomercato Milan, Piatek, Suso e Ricardo Rodriguez non sono i soli in bilico

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Piatek e l’addio: pretendente dalla Spagna

In questo senso alcuni nomi sono già trapelati come quello di Piatek, Suso e Ricardo Rodriguez, ma non sarebbero solo questi i nomi che potrebbero fare le valigie tra pochi giorni. Nella lista delle possibili uscite deve essere inserito ad esempio il difensore Mattia Caldara. Il centrale, a causa soprattutto di numerosi infortuni durante la sua esperienza in rossonero, sarebbe nel mirino dell’Atalanta. La sua ex squadra apprezzerebbe ancora il centrale ed inoltre conoscerebbe alla perfezione i dettami tattici del tecnico degli orobici, Gian Piero Gasperini. Per queste ragioni non sarebbe escluso un suo ritorno in nerazzurro.

Calciomercato Milan, possibili cessioni: da Caldara a Paqueta fino a Rebic

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ecco il vice Ibrahimovic: arriva dalla Serie A

Le parti sarebbero già in contatto, anche se l’investimento richiesto ai bergamaschi sarebbe davvero elevato. Il giocatore è infatti a bilancio dei rossoneri per 25 milioni di euro e i meneghini non avrebbero intenzione di effettuare una minusvalenza. Altre possibili uscite tra gli uomini dell’allenatore Stefano Pioli potrebbero essere quelli di Paqueta, sempre in orbita PSG e valutato almeno 35 milioni di euro, e quello di Ante Rebic, finora oggetto misterioso. In questo caso, visto che è stato prelevato con la formula del prestito con diritto di riscatto dell’Eintracht Francoforte, il calciatore croato potrebbe tornare al club tedesco. Insomma, il Milan da queste eventuali mosse potrebbe ritrovarsi con un vero d proprio tesoretto da reinvestire per rivoluzionare il proprio organico.

L.M.P.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Milan, tre big sull’obiettivo rossonero: affare in bilico

Calciomercato Milan, colpo dal Manchester City | Arriva a zero