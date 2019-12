Calciomercato Milan, Paqueta porta il difensore | C’è il piano

Paqueta continua ad essere nei pensieri di Leonardo per il PSG. Il Milan potrebbe chiedere l’inserimento di Kimpembe nell’operazione.

Il Milan si muove alacremente sul mercato a caccia di rinforzi di livello da consegnare a Pioli per la seconda parte di stagione. Il ‘Diavolo’ nei prossimi giorni riabbraccerà Zlatan Ibrahimovic, che dopo l’ufficializzazione del ritorno in rossonero sbarcherà a Milanello per iniziare la preparazione con i suoi nuovi compagni. Il fuoriclasse svedese ex Los Angeles Galaxy potrebbe essere però solo il prima tassello della finestra invernale per il Milan.

Boban e Maldini panificano dei nuovi innesti anche negli altri reparti per la campagna trasferimenti di gennaio. Uno dei settori sotto la lente d’ingrandimento è la difesa, dove la dirigenza milanista è a caccia di un centrale visto il lungo stop di Duarte e la possibile cessione di Caldara. In pole sul taccuino del Milan da qualche tempo a questa parte c’è Todibo, finora utilizzato con il contagocce a Barcellona da Valverde. La trattativa con i blaugrana non è comunque semplice e manca ancora l’intesa sulla valutazione dell’ex Tolosa oltre alla formula del trasferimento.

Calciomercato Milan, idea Kimpembe dal PSG: scambio con Paqueta

Gli uomini mercato di Via Aldo Rossi potrebbero così valutare altre piste utili per lo scacchiere difensivo di Pioli. Una di queste può essere Presnel Kimpembe, che nell’undici di Tuchel al Paris Saint-Germain non sempre trova un posto da titolare. Per età (classe ’95) e profilo, il nazionale francese ben si sposa con la linea tracciata da Elliott e Gazidis. Il Milan potrebbe chiedere l’inserimento di Kimpembe in un’eventuale operazione con il PSG per Paqueta, quest’ultimo oggetto dei desideri di Leonardo. Entrambi i giocatori hanno una valutazione intorno ai 30-35 milioni di euro, anche se ad oggi l’intenzione del ‘Diavolo’ sarebbe quella di monetizzare da una possibile cessione del centrocampista verdeoro.

