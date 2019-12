Calciomercato Inter e Milan, derby per un talento portoghese ma tanti gli ostacoli

Calciomercato Inter e Milan, derby per un talento portoghese ma tanti gli...

Inter e Milan si starebbero dando battaglia per un grande centrocampista di proprietà del Benfica su cui ci sarebbero però molte pretendenti

Da tempo sia Inter che Milan sono sulle tracce di Gedson Fernandes. Stiamo parlando di uno dei più grandi e talentuosi centrocampisti lusitani presenti nel campionato portoghese. Il giocatore, di 20 anni e originario di Sao Tome, è di proprietà del Benfica che, come è noto, è bottega parecchio cara. Questo non sembra essere il solo problema per i club milanesi. Infatti, nonostante l’Inter abbia tentato un assalto negli scorsi giorni e il Milan sia dalla scorsa estate sulle sue tracce grazie anche ai buoni rapporti con Rui Costa, nessuna delle due società è riuscita a mettere le mani sul calciatore.

Calciomercato Inter e Milan, anche Manchester United e Lione su Gedson Fernandes

Ed ora la situazione si starebbe facendo ancor più complicata. La ragione sarebbe da ricercarsi nell’aumento della concorrenza. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sports UK‘, la squadra che starebbe provando a portarsi a casa Gedson Fernandes sarebbe il Manchester United. Anche in questo caso i Red Devils non sarebbero soli. Stando invece all’emittente francese ‘RMC Sport‘, ad avere nel mirino il talento lusitano ci sarebbe anche il Lione. Il club francese è infatti a caccia di un sostituto di alta qualità per Depay, costretto a stare fermo ai box a causa di un infortunio fino al termine della stagione.

L.M.P.

