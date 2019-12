Calciomercato Juventus, scatto Kulusevski: mani sullo svedese

La Juventus avrebbe messo le mani su Dejan Kulusevski, superata la concorrenza di Napoli e soprattutto Inter.

Dejan Kulusevski resta oggetto di mercato delle big italiane e non solo. I club inglesi hanno monitorato con attenzione le prestazioni del giocatore svedese ora in prestito al Parma, ma l’Inter è sempre apparsa in vantaggio, anche rispetto a Juventus e Napoli. Ora però il club bianconero potrebbe aver piazzato lo scatto decisivo.

Calciomercato Juventus, 35 milioni per Kulusevski

Il club bianconero, riferisce ‘Sky Sport’, avrebbe infatti raggiunto l’accordo con l’Atalanta, proprietaria del cartellino. La Juventus è pronta ad offrire 35 milioni di euro più bonus (attorno agli otto milioni) e un contratto da 2 milioni a stagione sino al 2024.

Il giocatore potrà diventare bianconero a giugno, ma non è detto che la società campione d’Italia non possa trovare un accordo con il Parma già a gennaio.