Calciomercato Inter, nome nuovo per la fascia sinistra: la soluzione

L’Inter sarà tra le protagoniste della sessione invernale di calciomercato. Nel mirino dei nerazzurri ci sarebbe anche il giocatore argentino, profilo a sorpresa per la fascia mancina

Centrocampo, attacco e fascia mancina. L’Inter ha intenzione di rinforzare questi tre ruoli con innesti di prima fascia da regalare a gennaio ad Antonio Conte. L’allenatore della compagine nerazzurra vorrebbe ricevere nuovi acquisti per una seconda parte di stagione da protagonista. Nel mirino non ci sarebbe soltanto il terzino spagnolo del Chelsea, Marcos Alonso. La valutazione del giocatore è altissima e così, come svelato da Sky Sport, la società milanese avrebbe pensato ad un nuovo obiettivo di mercato.

Calciomercato Inter, il profilo di Marcos Acuna

Il piano B all’ex laterale della Fiorentina arriverebbe dal Portogallo: si tratta di Marcos Acuna, terzino sinistro, classe 1991 dello Sporting Lisbona. Finora l’argentina ha collezionato 1727 minuti distribuiti in 21 presenze complessivi trovando anche un gol all’attivo.

Perfetto per svolgere al meglio la mansione di esterno a tutta fascia, l’ex Racing sarebbe un acquisto intelligente da parte della società nerazzurra. Considerato attualmente il miglior terzino mancino del campionato portoghese, l’Inter proverà l’assalto decisivo in caso di addio di Marcos Alonso. Nei giorni scorsi è stato accostato anche al Napoli, sempre alla ricerca di un laterale mancino viste le condizioni non ottimali di Ghoulam. Ancora pochissime ore, poi si conoscerà con certezza il suo futuro. Infine, la prima sfida del 2020 vedrà contrapposte le due compagini interessate al giocatore argentino. Una sfida nella sfida.

