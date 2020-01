Calciomercato Juventus, doppio Big in Serie A: suggestione maxi scambio

La Juventus nel prossimo calciomercato estivo potrebbe tornare a puntare due Big protagonisti in Serie A: il piano di Paratici

Si chiude con un’amara sconfitta il 2019 della Juventus che, dopo aver capitolato nella finale di Supercoppa italiana contro la Lazio, pensa alle prossime sessioni di calciomercato. Sfumato Haaland, finito al Borussia Dortmund, Paratici guarda alla prossima estate per una serie di colpi da capogiro.

Calciomercato Juventus, doppio colpo in Serie A: i dettagli

Un 2020 scoppiettante quello che attende la Juventus che si candida come assoluta protagonista sul mercato, tra gennaio e giugno. In particolar modo la prossima estate Paratici potrebbe tornare alla carica per due vecchi obiettivi in casa Milan: Gianluigi Donnarumma ed Alessio Romagnoli. Il portiere, dopo le ultime settimane, pare più lontano dal rinnovare il suo attuale accordo in scadenza il 30 giugno 2021 con il club di via Aldo Rossi. In caso di mancato prolungamento, la cessione estiva sarebbe assolutamente inevitabile con la Juventus, a caccia di un sostituto di Szczesny, in primissima fila.

Per quanto riguarda il capitano rossonero, invece, le possibilità di vederlo in bianconero potrebbero aumentare in caso di mancata qualificazione europea del Milan di Pioli. Il club meneghino potrebbe quindi decidere di cedere Romagnoli per fare cassa e risanare i conti. In tal senso, in casa Juventus si potrebbe decidere di mettere sul piatto più di un nome pur di convincere il club di Elliott.

Juventus, sogno Donnarumma-Romagnoli: le possibili contropartite

Sono quattro i nomi che, in casa Milan, sarebbero particolarmente graditi alla dirigenza. In difesa Demiral potrebbe essere la pedina ideale per scardinare le resistenze di Maldini e Massara. Più complicato Rugani che ha diversi estimatori in Premier League mentre a centrocampo potrebbe prendere corpo l’ipotesi Khedira. Il tedesco, attualmente infortunato, rischia di non trovare spazio nella Juventus 2020/21. Piace e non poco Cuadrado ma arrivare al colombiano non sarà semplice. Dopo aver rinnovato lo scorso novembre fino al 30 giugno 2022, vista la grande stima nutrita da Sarri nei suoi confronti, il colombiano parrebbe destinato a continuare l’avventura in bianconero.

