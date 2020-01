Calciomercato Inter, Conte al bivio | Il pupillo arriva con lo scambio

Il calciomercato dell’Inter inizia ad intrecciarsi, tra cessioni e colpi in entrata: un Big di Conte nel mirino del top club

Un inizio 2020 che, in casa nerazzurra, coincide con i diversi obiettivi in vista del calciomercato tra gennaio e giugno. Sfumato Kulusevski, l’Inter di Conte si guarda intorno a caccia di possibili rinforzi di spessore. Marotta non molla la pista Vidal, in uscita dal Barcellona: in tal senso, potrebbero cambiare le carte in tavola nel possibile affare con il club catalano.

Calciomercato Inter, colpo Vidal: il Barcellona punta un nerazzurro

Secondo quanto riportato dallo spagnolo ‘Diariogol’, l’asse Milano-Barcellona, nelle prossime settimane, potrebbe scaldarsi. Oltre al nome di Vidal, ormai obiettivo primario del club di Zhang, sul piatto del possibile affare potrebbe spuntare il nome di Milan Skriniar. Il croato è considerato, in casa Barcellona, l’erede ideale di Pique per ringiovanire e rinforzare la difesa di Valverde. Il 24enne nerazzurro sarebbe, nei piani della dirigenza catalana, la carta da rilanciare nell’affare Vidal. L’Inter valuta Skriniar ben 80 milioni di euro, il Barcellona sarebbe quindi pronto ad offrire 60 milioni di euro più il cartellino dell’ex centrocampista della Juventus che Conte spinge per riavere alle sue dipendenze.

Il croato piace anche perchè più ‘conveniente’ di un altro Big del nostro calcio come de Ligt, in crescita costante con la Juventus. Su Skriniar, inoltre, vi sarebbe il forte interessamento del Real Madrid di Florentino Perez. In tal senso, il Barcellona vorrebbe anticipare la concorrenza dei ‘Blancos’ che, incerti sul rinnovo di Sergio Ramos in scadenza nel giugno 2021, sono a caccia di un centrale di spessore per il futuro.

Inter, più Vidal che Rakitic per gennaio

Sembrava potesse essere, negli scorsi mesi in vista del mercato invernale, quello di Ivan Rakitic il nome giusto per l’Inter di Conte. Il croato, però, nelle ultime settimane ha riacquistato importanza alla corte di Valverde giocando con maggiore continuità. Ecco dunque che la pista Vidal è pronta ad infiammarsi e, nelle prossime settimane, potrebbero arrivare importanti novità in casa nerazzurra. Marotta al lavoro per regalare a Conte il suo pupillo: il cileno è il grande obiettivo nerazzurro per gennaio.

