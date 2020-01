Calciomercato Juventus, da Rugani ad Emerson: il punto sulla difesa

Dalla possibile partenza di Daniele Rugani, difensore centrale ex Empoli, al profilo di Emerson Palmieri, esterno del Chelsea: le ultime sul calciomercato Juventus in difesa

La Juventus di Maurizio Sarri si prepara in vista della ripresa del campionato di Serie A che la vedrà sfidare il Cagliari di Rolando Maran, sorpresa di questa stagione. I bianconeri lavorano molto anche in ottica calciomercato su tutte le posizioni, ma soprattutto in difesa potrebbero esserci diverse manovre di spessore. Per le ultime notizie sulla sessione invernale dei trasferimenti—> clicca qui!

A partire dalle cessioni. Matthijs de Ligt, olandese arrivato dall’Ajax, nonostante un inizio non proprio entusiasmante dovrebbe restare alla Vecchia Signora mentre, la crescita di Merih Demiral, sembra aver definitivamente chiuso le porte a Daniele Rugani. L’ex giocatore dell’Empoli ha diversi estimatori in Premier League, dal Leicester City di Rodgers all’Arsenal ora di Mikel Arteta.

Calciomercato Juventus, il punto sulla difesa

Attenzione anche alla situazione di Mattia De Sciglio. Il laterale di scuola Milan sta giocando decisamente sotto i suoi livelli e la sfida di Supercoppa Italiana contro la Lazio di Simone Inzaghi ne è stata una prova. Il numero 2 bianconero potrebbe così diventare una pedina per portare Elseid Hysaj a Torino. L’albanese del Napoli è infatti destinato all’addio ed è un pupillo di Maurizio Sarri.

Da monitorare anche il profilo di Emerson Palmieri. L’esterno della Nazionale italiana potrebbe essere il rinforzo in fascia per Sarri, ma occhio alla concorrenza dell’Inter di Antonio Conte, rivale per i bianconeri in campionato.

