Calciomercato Inter, da Godin a Darmian: il punto in difesa

Da Diego Godin, centrale di difesa uruguaiano, a Matteo Darmian, possibile arrivo dal Parma di Roberto D’Aversa: le ultime sul calciomercato Inter

L’Inter di Antonio Conte è a caccia del trionfo nel campionato di Serie A, ma dovrà fronteggiare la potenza di fuoco della Juventus di Maurizio Sarri, al momento a pari punti della Beneamata.

Molto dipenderà dal futuro di Diego Godin, arrivato nell’ultima estate di calciomercato a parametro zero dall’Atletico Madrid del Cholo Simeone e che potrebbe tornare a vestire la maglia proprio dei Colchoneros.

Calciomercato Inter, addio Godin: pronto il sostituto

Il nome più caldo in questi giorni davvero gelidi è quello di Matteo Darmian, esterno del Parma di Roberto D’Aversa. Il giocatore ex Manchester United è un fedelissimo di Antonio Conte e un giocatore molto duttile e impiegabile sia in difesa che da esterno di centrocampo. Attenzione anche al profilo di Marcos Alonso, laterale spagnolo del Chelsea di Frank Lampard. Anche l’ex Fiorentina è stato allenato da Antonio Conte e sarebbe un quinto perfetto per lo schema tattico dell’allenatore leccese.

