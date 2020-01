Calciomercato Juventus, da Tonali a Pogba: il punto sugli obiettivi estivi

La Juventus è sempre vigile sul mercato, anche in vista della prossima stagione. Per l’estate si vigila su diversi giocatori: da Tonali a Pogba.

La Juventus è sempre vigile sul mercato, anche in vista della prossima stagione. Per l’estate si vigila su diversi giocatori: da Tonali a Pogba. L’obiettivo infatti è rinforzare il centrocampo e Paratici non vuole farsi sfuggire i migliori giocatori che sono sulla piazza. Di conseguenza si muove con grande anticipo per non farsi sfuggire nessuno. Ecco chi sta puntando il dirigente bianconero per il prossimo anno.

Calciomercato Juventus, Tonali il grande obiettivo

In mezzo al campo la squadra allenata da Sarri sarebbe pronta a investire una buona somma di denaro per il talento del Brescia, Sandro Tonali. Più squadre si sono fatte vive per lui, tra cui anche numerose big d’Europa, ma la Juventus vuole giocare d’anticipo e mettere le basi per riuscire a portare a Torino il giocatore. Non è però l’unico obiettivo, siccome c’è anche Paul Pogba, ex dei bianconeri e pupillo della Vecchia Signora. Col Real Madrid che si è tirato fuori dai giochi, ora la strada sembra spianata per il club di Torino.

Calciomercato Juventus, c’è anche l’interesse per Rakitic

La squadra bianconera ha anche un altro grande sogno, Rakitic. Il centrocampista del Barcellona ha manifestato spesso e volentieri il proprio apprezzamento verso la Juventus, ma c’è difficoltà nell’intavolare una trattativa. Infatti nelle ultime settimane lo spagnolo ha parlato proprio del suo rapporto con i blaugrana, affermando di trovarsi bene nella squadra militante nella Liga. Ciò però non toglie che con una buona offerta da parte della Vecchia Signora potrebbe vacillare e decidere di andare incontro ad una nuova avventura al di fuori dei confini nazionali. Ultimo nome è infine quello di Luis Alberto, fantasista che tanto bene sta facendo con la maglia della Lazio. Quest’ultimo club è però meno propenso alla cessione, con il presidente Lotito che spara altissimo per l’acquisizione del centrocampista.

G.S.