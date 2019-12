Calciomercato Inter, sfuma l’affare | Colpa di Conte!

Calciomercato Inter, corsa in salita per Marcos Alonso: il Chelsea fa muro, ecco il motivo

Il Milan ha messo a segno il colpo Ibrahimovic, la Juventus è vicinissima a Kulusevski. Le grandi del calcio italiano si muovono sul mercato, l’Inter non vuole essere da meno. I nerazzurri hanno bisogno di acquisti per restare competitivi alla lunga nella corsa scudetto. Il lavoro fatto fin qui da Conte è stato encomiabile, ma servono maggiori alternative per mantenere il ritmo della Juventus in testa alla classifica. Marotta e Ausilio sono febbrilmente al lavoro per realizzare operazioni importanti in vari reparti.

Calciomercato Inter, muro Chelsea per Marcos Alonso

Tra gli obiettivi principali, come noto, c’è un terzino sinistro. Le condizioni di Asamoah non inducono all’ottimismo e il solo Biraghi non può tirare la carretta. Inter che ha messo nel mirino, tra gli altri, i due laterali mancini del Chelsea, Marcos Alonso ed Emerson Palmieri. Ma la trattativa con i ‘Blues’ si annuncia quanto mai difficile. L’italobrasiliano è considerato incedibile, lo spagnolo di recente è stato impiegato poco da Lampard ma allo stesso modo le richieste del club londinese sono elevatissime. Addirittura, secondo ‘Tuttosport’, la cifra che il Chelsea riterrebbe congrua per farlo partire sarebbe di 45 milioni di euro. Un prezzo che sarebbe fuori portata per le casse interiste e dietro al quale ci sarebbe una motivazione ben precisa. Sempre secondo il quotidiano torinese, l’ostacolo principale sarebbe rappresentato da Marina Granovskaia. Il braccio destro di Abramovich infatti non avrebbe dimenticato il divorzio burrascoso con Antonio Conte e soprattutto la causa intentata e vinta dal tecnico pugliese contro il Chelsea. Ci sarebbe dunque tutta l’intenzione di rendere la vita difficile all’ex tecnico. Per questo motivo, la strada che porta ai ‘Blues’ è decisamente in salita e l’Inter sta valutando alternative.

Calciomercato Inter, si allontana anche Giroud

I rapporti difficili con il Chelsea allontanano dunque anche un altro obiettivo nerazzurro, Olivier Giroud. L’Inter insegue il francese come vice Lukaku, ma a questo punto è difficile attendersi trattamenti di favore dai ‘Blues’. Non solo, lo stesso attaccante sembrerebbe non entusiasta della destinazione milanese e, in ottica Euro 2020, sarebbe portato a preferire il Lione. Nella squadra di Rudy Garcia, considerato l’infortunio di Depay, avrebbe sicuramente un maggior minutaggio.

