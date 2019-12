Calciomercato Inter, intrigo in attacco: da Giroud al futuro di Politano

Dal difficile scambio Politano-Llorente alla suggestione Giroud. Le ultime sul calciomercato dell’Inter in attacco.

Non solo rinforzi a centrocampo per l’Inter di Antonio Conte che si aspetta un intervento anche nel reparto offensivo da parte della dirigenza nerazzurra per la finestra di gennaio. L’ex ct della nazionale vorrebbe infatti un vice-Lukaku fisico da integrare nel reparto in modo tale da avere una vera e propria alternativa tattica ai tanti esterni e seconde punte presenti in organico. Una soluzione per consentire al tecnico una maggiore rotazione tra campionato ed Europa League. Due i nomi più spesso accostato all’Inter legati inevitabilmente anche alle uscite. Per le ultime notizie sul calciomercato della finestra invernale dei trasferimenti—> clicca qui!

Calciomercato Inter, Giroud prima scelta: Llorente difficile

Nelle scorse settimane si era parlato di un eventuale scambio tra Llorente e Politano, utile a soddisfare le esigenze sia di Conte che di Gattuso. Il centravanti spagnolo per età, caratteristiche fisiche, pretese ed esperienza rappresentava il profilo più adatto a fungere da alternativa a Lukaku ma le esigenze di mercato interiste potrebbero andare verso un’altra direzione. Politano infatti ha pretendenti in Serie A e potrebbe anche essere ceduto con un’operazione separata da Llorente che farebbe di conseguenza crollare ogni velleità di scambio col Napoli. Per questo motivo sta riprendendo quota Giroud.

L’esperto centravanti francese viene sponsorizzato proprio dal tecnico Conte che lo ha avuto a disposizione ai tempi del Chelsea. Il campione del mondo transalpino è ormai ai margini della rosa ‘Blues’ con Lampard che gli preferisce costantemente il giovane Abraham. Per questo motivo la partenza di Giroud già a gennaio appare ormai scontata anche se le propose di lavoro non mancano. Oltre all’Inter e alla solita Juventus c’è anche il West Ham che vorrebbe accontentare il nuovo manager dopo l’esonero di Pellegrini.

G.B.