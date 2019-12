Calciomercato Juventus, fuori dalla lista | Sarri al bivio

Calciomercato Juventus, le ultime sull’affare Paredes: necessario un sacrificio in caso di arrivo dell’argentino a centrocampo, la scelta di Sarri

La Juventus è vicinissima a Kulusevski ed è pronta a mettere a segno un colpo davvero importante per il suo mercato. Battuta la concorrenza dell’Inter, affare che può portare a Torino uno dei futuri crack del calcio mondiale. Il talentuoso svedese rappresenterebbe un colpo da maestro di Paratici. Il dirigente bianconero tuttavia non si ferma qui e monitora il mercato per realizzare colpi anche nell’immediato. L’arrivo di Kulusevski potrebbe infatti realizzarsi soltanto in estate e ai bianconeri servono innesti per ribadire la supremazia in campionato e provare a ergersi tra le favorite in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, asse con Raiola: la strategia per Pogba

Calciomercato Juventus, affare Paredes: chi rischia il taglio

L’obiettivo principale dei bianconeri è un centrocampista. La mediana dei campioni d’Italia infatti non ha convinto in diversi elementi. Le condizioni fisiche precarie di Khedira e Ramsey e il rendimento spesso deludente di Rabiot ed Emre Can, quando impiegati, hanno impedito al centrocampo di Sarri di sviluppare con continuità le geometrie ammirate con Napoli e Chelsea. Ecco perché serve un giocatore di caratteristiche diverse, per sposarsi meglio con il gioco del tecnico toscano. Da diverse settimane, il nome caldo è quello di Leandro Paredes. Il centrocampista argentino sarebbe l’ideale per portare qualità in quella zona del campo. Con il Psg, si sta tentando di imbastire uno scambio con Emre Can, anche se la trattativa ancora non decolla per le differenti valutazioni economiche. Paratici propone uno scambio alla pari, Leonardo valuta Paredes circa 10 milioni in più. Contatti comunque in corso e trattativa che appare fattibile. La Juve dovrà comunque sacrificare un elemento, in caso di realizzazione dell’affare. Uscirebbe infatti Emre Can, già fuori dalla lista Champions. A quel punto servirebbe un ulteriore taglio a centrocampo. A rischiare più di tutti, sarebbe Khedira, che starà fuori ancora per un bel po’ in seguito all’infortunio, nonostante sia un giocatore apprezzatissimo da Sarri per la sua intelligenza tattica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cessione in vista: poco spazio a Torino

Juventus, il punto sulla difesa

Movimenti previsti per la Juventus anche in difesa, dove può servire un innesto sulle fasce. Danilo e De Sciglio non hanno convinto, in particolare l’italiano è un altro nome caldo nei discorsi con il Psg. Proprio tra i francesi, Paratici potrebbe trovare soluzioni a basso costo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, casting a sinistra: soluzione francese

Calciomercato Juventus, cessioni top per arrivare ai big in estate