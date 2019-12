Calciomercato Inter, Marotta no stop | Da Madrid l’alternativa a Vidal

Arturo Vidal resta la prima scelta del calciomercato Inter, ma il braccio di ferro con il Barcellona consiglia di cercare anche alternative

Il caso Vidal continua a tenere banco in Italia e in Spagna. Il centrocampista cileno è ormai arrivato alla rottura con il Barcellona, denunciato per 2,4 milioni di euro di arretrati. Una mossa che ha convinto il club catalano a privarsi del centrocampista già a gennaio, ma alle proprie condizioni. Partita da una valutazione di 20-25 milioni di euro e dalla cessione a titolo definitivo, la dirigenza catalana resta poco incline alla proposta dell’Inter da 13-15 milioni con bonus e dalla formula del prestito con obbligo di riscatto. Per questo, Beppe Marotta, nonostante un’intesa economica con gli agenti dell’ex Juve, continua a guardarsi attorno per reperire delle valide alternative.

Calciomercato Inter, non solo Nandez: le alternative a Vidal

Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un ritorno di fiamma per Nandez, alle prese anche lui con alcune questioni extra campo in conflitto con il Cagliari. Il centrocampista uruguaiano piace anche alla Roma e incarna alla perfezione l’identikit tracciato da Antonio Conte. Non è, tuttavia, l’unico nome alternativo sul taccuino di Ausilio e Marotta che di recente hanno chiesto informazioni anche su Weigl del Borussia Dortmund. In Inghilterra resta attiva la pista Matic, ma la novità delle ultime ore riguarda un’altra pista spagnola, che conduce direttamente a Madrid, ma non ai “soliti” Kroos o Modric.

Inter, c’è anche Herrera sul taccuino di Marotta

Già seguito la scorsa estate prima del suo trasferimento a parametro zero all’Atletico Madrid, Hector Herrera è un calciatore che continua a stuzzicare le fantasie della dirigenza nerazzurra. La sua prima stagione colchonera non sta certamente rispecchiando le aspettative e il messicano ha collezionato appena 840 minuti complessivi. Grintoso e abile negli inserimenti, l’ex Porto si avvicina molto alle caratteristiche di Vidal e la via del prestito con diritto di riscatto potrebbe andare bene anche all’Atletico.