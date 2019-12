Calciomercato Inter, Marotta svela tutto sul futuro di Gabigol

Non solo acquisti per l’Inter: la società nerazzurra starebbe pensando anche a massimizzare le cessioni in vista della sessione invernale di calciomercato

Gennaio è sempre più vicino. L’Inter è molto attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti con la possibilità anche di mettere da parte un tesoretto da reinvestire sul fronte mercato. L’esplosione dell’attaccante brasiliano di proprietà dell’Inter, Gabigol, tornato in patria con la maglia del Flamengo, ha cambiato le strategia dell’amministratore delegato Beppe Marotta, che ha rilasciato nuove dichiarazioni ai microfoni di Globoesporte per quanto riguarda il suo futuro.

Calciomercato Inter, futuro Gabigol incerto

Da tempo i due club sarebbero in trattativa per quanto riguarda la cessione di Gabigol. Lo stesso ad Marotta ha svelato nelle ultime ore come riportato dalla stampa brasiliana: “Siamo disponibili e aperti a tutto. Ma per il momento, non abbiamo ancora nessun accordo”. Nelle prossime settimane potrebbero così arrivare novità importanti.

Per ora l’accordo non è stato ancora trovato con l’Inter che vuole chiudere ogni discorso nel breve tempo possibile. Il giocatore non rientra nei piani della società nerazzurra, che vorrebbe così cederlo tra i venti e i trenta milioni. Trentacinque gol e undici assist vincenti in 41 presenze tra campionato e Copa Libertadores: Gabigol vuole continuare ad essere protagonista in Brasile. Ma prima va trovata una soluzione tra i due club visto che l’affare non è ancora chiuso minimamente. L’obiettivo è quello di concludere ogni trattativa entro il 23 gennaio quando inizierà nuovamente la stagione del Flamengo.

