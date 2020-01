Calciomercato Milan, futuro in bilico per il rossonero: la proposta

Dopo la presentazione di Zlatan Ibrahimovic il Milan dovrà pensare anche alla situazione di diversi rossoneri scontenti: cosa succederà con Caldara?

Nel 2020 dovranno cambiare tante cose in casa Milan. La società rossonera vuole allestire una rosa alquanto competitiva per risalire velocemente in classifica in vista della zona Europa. Ma non solo: tra chi arriva e chi potrebbe andare via, Boban e Maldini sarebbero molto attivo sul fronte mercato. Da monitorare attentamente il futuro del centrale, Mattia Caldara, classe 1994. Dopo diversi infortuni che hanno bloccato il suo percorso di crescita, il rossonero potrebbe anche salutare la compagine milanese. Finora il giocatore ha collezionato soltanto 203 minuti con la Primavera rossonera per ritrovare il clima partita e per capire al meglio la sua condizione fisica.

Calciomercato Milan, il riscatto di Caldara

Dopo l’esplosione con la maglia dell’Atalanta, il giocatore è stato ceduto alla Juventus, che poi l’ha inserito nella trattativa che ha riportato Leonardo Bonucci in maglia bianconera. In maglia rossonera lo stesso Caldara, già nel giro della Nazionale, è sceso in campo pochissime volte a causa dei numerosi infortuni che lo hanno martoriato nell’ultimo anno e mezzo. Ora sulle sue tracce, come svelato da Tuttosport, ci sarebbe proprio la compagine bergamasca con Gasperini che l’ha lanciato nel calcio che conta nella sfida contro il Napoli. Caldara potrebbe partire soltanto con un prestito con diritto di riscatto con la possibilità di ritornare uno dei migliori centrali d’Italia. A Bergamo vorrebbero conoscere le sue condizioni fisiche prima di investire una cifra importante. Attualmente, inoltre, il difensore lombardo guadagna circa tre milioni di euro stagione, una cifra un po’ alta per l’Atalanta.

Nei prossimi giorni la situazione dovrà diventare più chiara visto che il Milan potrebbe annunciare un nuovo colpo in difesa con l’arrivo del giovane centrale del Barcellona Todibo. Quale sarà il futuro di Caldara?

S.I.