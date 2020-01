Calciomercato Juventus, Paratici sogna il Big per l’estate: gli scenari

La Juventus pianifica il grande colpo per il prossimo calciomercato estivo: il piano di Paratici per regalare il Big del Manchester United a Sarri

La Juventus si muove ed è vigile su Pogba, ma per il centrocampista francese il più grande problema risale proprio dal Manchester United. Per portare il francese a Torino ci sarebbe più di qualche intoppo, con il Real Madrid che resta alla finestra nonostante Zidane abbia palesato la volontà di non volere il centrocampista francese in Spagna, ma di voler puntare sui propri giovani presenti in rosa. Per i bianconeri invece la pista rimane viva, ecco perché.

Calciomercato Juventus, Pogba difficile da raggiungere a gennaio, nonostante l’infortunio

Secondo quanto riportato da dailystar, il Manchester United sarebbe molto propenso alla cessione di Pogba, ma la difficoltà risiede nella formula. Infatti la società vuole che venga ceduto, ma ad una cifra molto alta, che porta quindi tutte le pretendenti a scegliere altre strade. I Red Devils dopo aver investito quasi 120 milioni di euro per l’acquisizione del suo cartellino, vogliono per lo meno una somma di denaro che si avvicini a quella pattuita quasi quattro anni fa con la Juventus. Ciò però risulta molto difficile a causa del rendimento non ottimale di Pogba nelle ultime settimane, con prestazioni spesso e volentieri mediocri che non permettono al giocatore di avere attorno a sé una grande fila di pretendenti. Inoltre, è trapelato nelle ultime ore anche un infortunio per Paul che starà fuori dal terreno di gioco per un mese, ma ciò non scalfisce la volontà della squadra inglese.

Calciomercato Juventus, affare che potrebbe chiudersi in estate

Se le difficoltà dei bianconeri si palesano per quanto riguarda la finestra di mercato invernale, il tutto potrebbe migliorare in vista dell’estate. Infatti le pretese del Manchester United sarebbero pronte a calare e di conseguenza la Juventus ne potrebbe approfittare. A luglio inoltre potrebbero arrivare nuovi fondi derivanti dalle cessioni di alcuni calciatori in esubero e ciò darebbe uno sprint decisivo a favore del trasferimento del calciatore a Torino. Insomma, una serie di dettagli, tutti fondamentali, affinché si possa concludere in maniera positiva la trattativa. Difficile invece sperarlo a gennaio, con i prezzi troppo alti nonostante l’infortunio che non frena le richieste della dirigenza del Manchester United.

