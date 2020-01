Calciomercato Juventus, blitz a sorpresa | Addio immediato

Emre Can con le valigie pronte in questa sessione del calciomercato invernale. Il tedesco potrebbe tornare in patria: c’è l’offensiva dell’Hertha Berlino

La Juventus accoglie Kulusevski ed è pronta ad operare anche in uscita nella finestra invernale del mercato che ha aperto quest’oggi i battenti. Il gioiello svedese ha sostenuto stamane le visite mediche alla Continassa e, a meno di un cambio di programma, resterà in prestito al Parma fino al termine della stagione. Chi invece potrebbe subito cambiare maglia è Emre Can, già la scorsa estate con le valigie pronte per lasciare Torino.

Il mediano tedesco non rientra nei progetti tattici di Maurizio Sarri e ad inizio stagione è stato escluso dalla lista per la fase a gironi di Champions League. L’ex Liverpool è stato utilizzato finora col contagocce dal tecnico di Figline e le poche volte in cui è stato chiamato in causa non ha fornito delle prestazioni soddisfacenti. Con il Paris Saint-Germain è in ballo un possibile scambio con Paredes, anche se i parigini chiederebbero in aggiunta un compenso economico per dare il via libera all’operazione.

Calciomercato Juventus, spunta l’Hertha Berlino per Emre Can

Emre Can è seguito da vicino pure dal Borussia Dortmund, da tempo sulle tracce del numero 23. L’offerta dei gialloneri, che cercano un sostituto di Weigl accasatosi al Benfica, non soddisferebbe però la Juventus. In patria non ci sarebbe comunque soltanto il Borussia interessato a Can. Stando alla ‘Bild’ anche l’Hertha Berlino starebbe seguendo con attenzione gli scenari per il centrocampista classe ’94.

Il sodalizio della capitale avrebbe contattato di recente l’entourage del calciatore per sondare la disponibilità ad un trasferimento a Berlino in questa sessione del mercato. Le due società dovrebbero trovare l’accordo sulla formula, con la Juventus che preferirebbe incassare subito dalla cessione definitiva a differenza di un’operazione in prestito con diritto di riscatto. L’Hertha avrebbe pensato ad Emre Can viste le difficoltà riscontrate per Xhaka, bloccato all’Arsenal dal neo-manager Arteta.

