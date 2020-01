Calciomercato Juventus, rinnovo o addio: un Big torna in bilico

Il calciomercato della Juventus potrebbe vedere una cessione illustre la prossima estate: l’attaccante sta deludendo le aspettative

La ripresa del campionato coinciderà, in casa bianconera, con l’impegno casalingo contro il sorprendente Cagliari di Maran. La Juventus pensa però anche al calciomercato, con diversi movimenti tra gennaio e giugno che rischiano di mutare non poco la rosa a disposizione di mister Sarri. In tal senso, uno degli attaccanti a disposizione del tecnico toscano potrebbe tornare ad essere accostato alle uscite: tutti i possibili scenari.

Calciomercato Juventus, rebus in attacco: il Big può partire

Saranno sei mesi caldissimi, decisivi, per il futuro di Douglas Costa con la maglia della Juventus. A rivelarlo è ‘Tuttosport‘ che sottolinea come il rendimento sotto le aspettative dell’esterno brasiliano stia portando a delle valutazioni in casa Juventus. L’ex Bayern Monaco, dopo un inizio convincente, sta facendo enorme fatica anche a causa di diversi infortuni che ne stanno rallentando il reinserimento agli ordini di Sarri. Il contratto in scadenza nel giugno 2022 permette riflessioni non troppo frenetiche in casa Juventus, con Paratici che potrebbe optare anche per la cessione la prossima estate.

La palla passa al campo, con il brasiliano già corteggiato tra le altre dal Manchester United che lotterà per tenersi stretta la casacca dei campioni d’Italia in carica. Il numero 11 conta di tornare protagonista e conquistarsi, proprio sul campo, il possibile rinnovo con la ‘Vecchia Signora’.

Juventus, Douglas Costa delude: i numeri del brasiliano

Una stagione fino ad ora decisamente insufficiente quella di cui si è reso protagonista Douglas Costa. L’impatto agli ordini di Sarri, dallo scorso agosto, non è stato dei migliori. Sono 10 le presenze complessive con i bianconeri con 1 rete, 2 assist e soli 298′ giocati sulle spalle. Troppo poco per una pedina fondamentale nel gioco di Sarri che conta di puntarvi forte sin da questo gennaio. Tra addio e rinnovo: Douglas Costa si gioca le chances che determineranno il suo futuro.

S.C