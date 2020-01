Calciomercato Juventus, dopo Szczesny: il nuovo portiere può arrivare dall’Italia

Il futuro di Szczesny alla Juventus non è sicurissimo, motivo per cui i bianconeri si guardano intorno e pensano a Donnarumma. Assalto ad una condizione.

La Juventus guarda con interesse al prossimo calciomercato puntando a rinforzare la squadra per il futuro. I bianconeri dovranno inoltre compiere attente valutazione sulla squadra attualmente a disposizione di Maurizio Sarri, a partire addirittura dalla porta. Non è infatti da escludere che Szczesny possa anche partire nell’estate 2020, costringendo la dirigenza piemontese a correre ai ripari per cercare un erede di livello assoluto. In tal senso non è un mistero che i bianconeri tengano sempre gli occhi puntati su Gianluigi Donnarumma, classe 1999 del Milan. Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, senza rinnovo può arrivare Donnarumma

La Juventus monitora quindi la situazione legata a Gianluigi Donnarumma che ha un contratto col Milan fino al giugno 2021, situazione che la dirigenza bianconera segue da spettatore interessato. Non è nuovo, infatti, l’interesse del club di Torino per il portiere della nazionale che ha fin qui declinato le prime proposte di rinnovo. Tanto infatti dipenderà dalla situazione contrattuale del classe 1999 e se la situazione tra le due parti dovesse precipitare, la Juventus sarebbe poi pronta a fare un’offerta ufficiale al giocatore. Una mossa eventuale quella di Paratici e soci atta a ringiovanire il reparto con un estremo difensore però di livello assoluto che potenzialmente possa crescere ancora in futuro.

Calciomercato Juventus, complicato il sogno ter Stegen

Nei giorni scorsi come possibile erede di Szczesny era stato paventato addirittura il nome altisonante di ter Stegen, portiere tedesco del Barcellona indubbiamente tra i più forti in circolazione, con la Juventus pronta nel caso a sfidare le super potenze europee. Anche in questo caso a rovinare eventuali piani bianconeri ci sarebbe la possibilità di un rinnovo tra l’estremo difensore teutonico e il club catalano che renderebbe impossibile qualunque assalto.

