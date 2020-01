Calciomercato Juventus, allarme Mendes | Prezzo shock

Lo zampino di Jorge Mendes nel calciomercato della Juventus per la prossima estate: cifra monstre per il suo assistito

La Juventus è pronta a scendere in campo per la sfida casalinga, lunedì prossimo, contro il Cagliari. Dal campo al calciomercato, con diversi nomi sul taccuino di Paratici nel mirino tra gennaio e soprattutto giugno. Proprio in estate, potrebbe tornare a scaldarsi l’asse con Jorge Mendes, potente procuratore tra gli altri di Cristiano Ronaldo. L’agente portoghese può ‘spostare’ uno dei suoi gioielli: ecco di chi si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, beffa Inter: Kulusevski alla Juventus ‘grazie’ a Conte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, super risposta alla Juventus | Ecco il top player

Calciomercato Juventus, chance dalla Liga: garantisce Jorge Mendes

Dopo averlo blindato la scorsa estate, adesso il futuro di Nelson Semedo potrebbe essere lontano dal Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il laterale non sta convincendo la dirigenza blaugrana che potrebbe decidere di cederlo per fare cassa la prossima estate. Una cessione che interesserebbe quindi anche la Juventus, da tempo interessata a Semedo e a caccia di un rinforzo di spessore sulla destra. Nei piani di Valverde, ad inizio stagione, l’idea di spostare Sergi Roberto al centro con Semedo titolare sulla destra. Le prestazioni altalenanti del portoghese classe 1993 hanno invece consolidato Roberto come terzino titolare del Barcellona.

Per tutte le ultime notizie sul mercato della Juventus CLICCA QUI!

In occasione degli scorsi ‘Globe Soccer Awards‘ organizzati proprio da Jorge Mendes, il potente procuratore di Cristiano Ronaldo ha parlato con la dirigenza del Barcellona per cercare la soluzione ideale per entrambe le parti. La cessione, a determinate cifre, accontenterebbe tutti. Secondo il quotidiano spagnolo, però, in pole position al momento ci sarebbe il Manchester United con cui Mendes ha eccellenti rapporti. Wan-Bissaka non ha convinto i ‘Red Devils’ che sono quindi pronti ad un nuovo importante investimento per la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sirene tedesche per il difensore bianconero

Juventus, colpo Semedo: la richiesta del Barcellona

Nonostante una stagione tra tanti bassi e pochi alti, quello di Semedo potrebbe essere un addio a suon di cifre record. Il terzino 26enne viene infatti valutato non meno di 50 milioni di euro dal club catalano che punta ad incassare ben 15 milioni in più di quanto pagato, al Benfica, nell’estate 2017. La Juventus ha già sondato il terreno negli scorsi mesi per il laterale portoghese, attualmente in scadenza nel 2022 e con 19 presenze e 3 assist stagionali all’attivo. Situazione in divenire ma la Juventus resta in corsa: Nelson Semedo tra i nomi per la difesa di Sarri sulla lista di Paratici.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, niente Haaland | Arriva un altro baby fenomeno

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, telefonata e incontro | L’affare si infiamma

S.C