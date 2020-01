Calciomercato Juventus, spunta l’ipotesi inglese per Rabiot

Il centrocampista della Juventus dopo una prima parte di stagione deludente potrebbe salutare i bianconeri. Rabiot è infatti seguito in Premier League.

Il centrocampista della Juventus dopo una prima parte di stagione deludente potrebbe salutare i bianconeri. Rabiot è infatti seguito in Premier League. Il calciatore non è mai entrato nel cuore dei tifosi, né in quello di mister Sarri che non farebbe drammi nel caso andasse via. Inoltre, potrebbe esser occasione di monetizzazione dopo l’acquisto di Kulusevski dall’Atalanta.

Calciomercato Juventus, le pretendenti di Rabiot

Rabiot, classe ’95, ha bisogno di una svolta dopo la partenza deludente in campionato. Negli scorsi giorni vi abbiamo parlato dell’interesse del Tottenham ed in particolar modo dell’Arsenal, che avrebbe palesato l’intenzione di portare in Premier League l’ex Paris Saint Germain. Quest’ultimo è valutato 30 milioni di euro quindi l’operazione si potrebbe intavolare più facilmente a giugno invece che nel mercato invernale. La squadra di Torino sarebbe disposta a mettere sul piatto una contropartita tecnica, come Bellerin, e strappando ed un’opzione per qualche giovane dal sicuro avvenire come Saka, Willock o Maitland-Niles. Nelle ultime ore è spuntata però una nuova pretendente.

Calciomercato Juventus, spunta la nuova pretendente

Secondo quanto riportato quest’oggi da Sportmediaset, Rabiot sarebbe entrato nel mirino dell’Everton di Carlo Ancelotti. Gli inglesi vogliono regalare all’ex allenatore del Napoli un calciatore che possa giostrare il pallino del gioco a centrocampo ed avrebbero pensato al mancino della Juventus. Inoltre, si tratterebbe di uno dei tanti colpi in programma per gli inglesi che puntano a risalire la china dopo una prima parte di campionato senza emozioni e che ha riservato più di una delusione ai tifosi. Insomma, tutto pronto per mettere le basi su una trattativa che potrebbe iniziare e concludersi già nel mercato invernale.

