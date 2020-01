Calciomercato Inter, Dani Olmo la chiave per arrivare a Vidal

L’Inter è sempre vigile su Arturo Vidal. Il centrocampista potrebbe arrivare nella sessione invernale del mercato con un nuovo colpo di scena.

L’Inter è sempre vigile su Arturo Vidal. Il centrocampista potrebbe arrivare nella sessione invernale del mercato con un nuovo colpo di scena. Il centrocampista infatti è finito nel mirino dei nerazzurri già da tempo, ma l’operazione ha difficoltà nel concretizzarsi soprattutto dopo l’addio di Alena che lascia i blaugrana con un un vero e proprio “vuoto” nella zona mediana del campo. Ora però potrebbe essere arrivata la soluzione ai problemi di mister Valverde, il quale ha palesato il proprio malumore proprio per la mancanza di alternative a Vidal in rosa.

Calciomercato Inter, il colpo di scena nella corsa a Vidal

Non solo l’Inter si muove sul mercato, ma anche il Barcellona. Nelle ultime ore è emerso l’interesse per Dani Olmo, seguito anche dal Milan. Il talentuoso classe ’98 potrebbe sbarcare in Spagna per accasarsi proprio al club catalano. Il suo arrivo sarebbe una vera e propria manna del cielo per l’Inter che di conseguenza avrebbe nuove speranze per l’acquisizione di Vidal. Infatti il trasferimento del giocatore dalla Dinamo Zagabria darebbe “fiato” al centrocampo favorendo quindi l’assenso di Valverde alla cessione del cileno. Questa quindi una delle chiavi, senza però dimenticare l’interesse sempre vivo del Milan per Dani Olmo.

Calciomercato Inter, il Milan pronto allo sgambetto

I nerazzurri potrebbero vedere il Milan soffiare il gioiellino al Barcellona complicando così i piani della squadra allenata da Conte. Insomma, una sorta di derby, a distanza, anche sul mercato per le due squadre italiane. Un bel problema per l’Inter che deve assolutamente sperare nella conclusione positiva dell’operazione tra il Barcellona ed il Dinamo Zagabria, liberando così Vidal e regalando il centrocampista tanto atteso ai tifosi.

