Calciomercato Inter, regalo per Conte: idea low-cost per la fascia

L’Inter è a caccia di rinforzi sugli esterni da regalare a Conte: una soluzione può essere Caligiuri, il cui contratto è in scadenza a giugno. Attenzione però alla Lazio.

Dal sogno Marcos Alonso all’alternativa Marcos… Acuna. L’Inter studia diversi profili soprattutto per la fascia sinistra. Il club nerazzurro vuole regalare ad Antonio Conte un’alternativa in più sul ruolo di esterno. Il profilo più gradito è quello dello spagnolo del Chelsea. Sempre in casa londinese piace Emerson Palmieri, ma il costo è particolarmente elevato. Nelle ultime ore è invece emersa una possibile alternativa dal Portogallo, si tratta di Acuna dello Sporting CP, argentino 28enne nel mirino anche del Napoli.

Calciomercato Inter, Caligiuri opzione low-cost

Attenzione però ad una possibile suggestione low-cost. Il nome giusto potrebbe arrivare dalla Germania e si tratta di Daniel Caliguri. Il 31enne italo-tedesco è in scadenza di contratto con lo Schalke 04 e potrebbe lasciare il club già a gennaio a fronte anche di un piccolo indennizzo economico.

Caligiuri è un profilo conosciuto da Conte, che lo aveva anche convocato in nazionale durante i suoi anni da ct dell’Italia. Profilo esperto, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, l’italo-tedesco può essere un’opzione low-cost per il tecnico nerazzurro.

Calciomercato Inter, nuovo nome per Conte

Caligiuri può quindi essere una soluzione interessante per l’Inter e per Conte. Un’alternativa in più alle varie ipotesi Marcos Alonso, Emerson Palmieri ed Acuna. Attenzione però alla concorrenza tutta italiana. La Lazio già in passato ha seguito il giocatore con attenzione e l’italo-tedesco potrebbe fare al caso di Inzaghi come esterno destro da alternare a Lazzari. Più facile che però i biancocelesti possano tentare il colpo a zero in estate.

