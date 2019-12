Calciomercato Milan, quante cessioni in vista: rivoluzione rossonera

Il Milan vuole regalare a gennaio innesti di valore a Stefano Pioli. La società rossonera dovrà fare i conti con diverse cessioni eccellenti: il quadro

Il 2019 si avvia alla conclusione e il Milan non vede l’ora di voltare pagine dopo un anno da dimenticare. La società rossonera ha annunciato il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che ha scaldato i cuori dei tifosi. Maldini e Boban sono sempre attivi sul fronte mercato con la possibilità di regalare nuovi colpi a Stefano Pioli, che ha l’arduo compito di continuare a risalire in classifica dopo un avvio di stagione da dimenticare. Scelte e strategie sbagliate in estate: ora a gennaio c’è la possibilità di sopperire agli errori commessi. Inoltre, il club rossonero dovrà fare i conti con le situazioni di numerosi calciatori pronti a dire addio già a partire da gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Paqueta porta il difensore | C’è il piano

Calciomercato Milan, da Piatek a Paqueta: tanti verso i saluti

Con il ritorno del campione svedese in rossonero per rinforzare il reparto offensivo di Pioli, Krzysztof Piatek potrebbe subito salutare. Nelle ultime ore il profilo dell’attaccante polacco è stato accostato con insistenza alle big d’Italia e d’Europa, tra cui l’Atletico Madrid. Anche il Bologna sarebbe sulle tracce dell’ex Genoa, pronto a rimettersi in luce dopo l’entusiasmante stagione dello scorso anno. Da fine agosto per lui sono arrivati soltanto quattro gol: un bottino un po’ magro per sposare la causa Milan, che chiede circa tra i 30 e 40 milioni per cederlo a titolo definitivo.

Possibile addio a gennaio per Lucas Paqueta, che sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain con il direttore sportivo Leonardo, pazzo del giocatore rossonero. Lo stesso Pioli ha svelato le sue intenzioni sul sudamericano ai microfoni de “Il Corriere della Sera”: “Nessun dubbio, è una mezzala. Lavora con impegno e generosità, ma deve diventare più determinante: che significa che o fa gol o deve far fare gol”. La valutazione di Paqueta si aggira intorno ai 35 milioni con il club parigino pronto a sferrare l’attacco vincente.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il punto in difesa: il sogno di Conte

Da valutare, infine, le situazioni di Kessie, Calabria e Rodriguez, che sembrano non rientrare più nei piani dell’allenatore rossonero. Tra acquisti e cessioni, è pronta una vera e propria rivoluzione in casa Milan.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter e Juventus, sfuma il colpo top in Serie A: le ultime

Calciomercato Milan, non solo Ibra: suggestione ritorno in attacco

S.I.