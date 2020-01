Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Destinazione clamorosa per Cristiano Ronaldo

La rivelazione shock che cambia i piani delle big e soprattutto lancia un vero e proprio allarme in casa Juventus. Cristiano Ronaldo potrebbe andar via.

La rivelazione shock che cambia i piani delle big e soprattutto lancia un vero e proprio allarme in casa Juventus. Ecco di cosa stiamo parlando. Il prossimo mercato estivo potrebbe infatti regalare importanti novità con i bianconeri che potrebbero subire un vero e proprio ‘scippo’ che vede come protagonista Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese sarebbe intrigato in una trattativa che vede coinvolto anche il talentuoso calciatore Joao Felix, compagno di nazionale dell’ex Real Madrid. Una bomba pronta ad esplodere e che terrà i tifosi con il fiato sospeso.

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo potrebbe andar via

Il mercato è in continua evoluzione e Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus. Il forte calciatore portoghese, secondo quanto riportato da Don Balon, sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Un doppio sgambo da parte dei Colchoneros che portando il cinque volte Pallone d’Oro a Madrid farebbero infuriare i cugini Blancos oltre che i tifosi bianconeri. Insomma, la prossima estate si prospetta quindi a dir poco infuocata. Ad accendere gli animi ci ha pensato Jorge Mendes, il quale ha dichiarato: “Non escludo che Joao Felix e Cristiano Ronaldo giochino insieme un giorno. Potrebbe accadere molto presto”. Parole che risuonano forte ed hanno una spiegazione molto chiara e precisa. Da comprendere quale sarà anche la reazione di Paratici e Sarri siccome Cristiano Ronaldo resta comunque fondamentale all’interno dello scacchiere tattico del tecnico ex Chelsea e Napoli.

Calciomercato Juventus, un addio inaspettato

Nessuno si sarebbe mai aspettato che l’asso portoghese potesse trasferirsi nuovamente in Spagna, ma ancor più strano è pensare che possa scegliere come destinazione l’Atletico Madrid. Le parole di Mendes però aprono alla trattativa siccome è difficile sperare che Joao Felix si trasferisca a Torino, visto che è arrivato a Madrid solo la scorsa estate, mentre è più probabile ipotizzare l’addio di Cristiano Ronaldo, al quale restano ancora pochi anni a disposizione per giocare con il nuovo talento portoghese prima di doversi ritirare. Insomma, la clamorosa operazione di mercato non è quindi da escludere, anzi, potrebbe prendere il via la prossima estate andando a sorprendere tutti, dai tifosi del Real Madrid a quelli della Juventus, con Mendes grande promotore di questo particolare trasferimento.

G.S.