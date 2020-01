Calciomercato Juventus, svolta per Paredes: le ultime

Calciomercato Juventus, i bianconeri inseguono Paredes: l’argentino rappresenta la prima opzione a centrocampo, novità importanti in vista

La Juventus ha dato un segnale forte all’inizio del suo mercato. I bianconeri hanno risposto subito al mancato arrivo di Haaland, finito al Borussia Dortmund. L’acquisto di Kulusevski, per un’operazione da più di 40 milioni di euro con l’Atalanta, indica la volonta da parte dei campioni d’Italia di fare sul serio. Questo non soltanto per quanto riguarda la sessione di gennaio, appena iniziata e che può riservare ancora molti acquisti di grido, ma anche per le successive.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici sogna il big per l’estate: gli scenari

Calciomercato Juventus, si allontana Paredes: la decisione del Psg

Il CFO Paratici è intenzionato a procurare altri rinforzi a Sarri, soprattutto a centrocampo. La linea mediana bianconera ha dimostrato un rendimento non ottimale in diversi elementi e la necessità di un giocatore con caratteristiche diverse. Questi potrebbe essere Paredes, con cui da diverse settimane sono in atto discorsi con il Psg per un possibile scambio. I bianconeri mettono sul piatto Emre Can, giocatore al di fuori della lista Champions nella prima parte della stagione e che anche quando impiegato, in campionato, non ha convinto. Ma l’arrivo dell’argentino a Torino è più complicato del previsto. Manca innanzitutto l’accordo tra le due società sulla valutazione dei cartellini. La Juve propone uno scambio alla pari, mentre il Psg valuta Paredes 10 milioni in più e dunque vorrebbe un conguaglio. Ma non solo. Secondo ‘Paris United’, infatti, per evitare una minusvalenza troppo consistente, i francesi avrebbero deciso di non cedere il giocatore a gennaio. Il discorso verrebbe rimandato all’estate, per provare a imbastire una trattativa con i compratori a condizioni più favorevoli. Cosa farà ora Paratici?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, altro sorpasso sull’Inter: colpo a gennaio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, allarme Mendes: prezzo shock

N.L.C.