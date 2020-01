Calciomercato Juventus, Paratici vacilla | Super offerta da 50 milioni!

Si susseguono le indiscrezioni di calciomercato riguardanti la Juventus. Una big estera prepara l’assalto a Demiral con un’offerta super

Juventus molto attiva sul mercato di gennaio, come ci si attendeva alla vigilia. I bianconeri hanno già messo a segno un grande acquisto. L’arrivo di Kulusevski è una conferma della volontà dei campioni d’Italia per investire sui principali talenti in vetrina del calcio italiano ed europeo. Paratici si sta muovendo anche su altri tavoli, l’idea del dirigente bianconero è di occuparsi in ogni caso di acquisti non soltanto per l’attuale sessione ma anche di lavorare in prospettiva. Allo studio già le trattative in vista dell’estate, dove sicuramente la Juve vorrà realizzare altri grandi colpi. Non solo per quanto riguarda giocatori di talento e futuribili, ma anche campioni già affermati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Paratici sogna il big per l’estate: gli scenari

Calciomercato Juventus, cessione Demiral: si scatena l’asta

Juve che dovrà operare, però, anche in uscita, cercando di sfoltire la rosa. Operazione già avviata con le cessioni di Mandzukic e Perin, cui ne seguiranno probabilmente altre. Occhio anche alla situazione in difesa, dove il rientro di Chiellini si avvicina e lo spazio rischia di essere poco per tutti gli attuali attori. Si parla di un possibile addio di Rugani, a rischio anche la posizione di Demiral. Il difensore turco è stato complessivamente poco utilizzato, ma ha visto crescere il suo minutaggio di recente. Prestazioni positive da parte sua, sufficienti a scatenare l’interesse da parte di numerose squadre. La Juventus non intende cederlo, al momento. Il suo profilo è ritenuto molto interessante, ma il pressing dall’estero può farsi insistente. Su di lui, segnalate soprattutto Schalke 04, Atletico Madrid e Arsenal. Potrebbe partire una vera e propria asta, con i Gunners in particolare decisi a fare mosse importanti. Secondo la testata turca ‘Fotomac’, gli inglesi potrebbero mettere sul piatto addirittura 50 milioni di euro. Una cifra considerevole, che potrebbe anche far vacillare le convinzioni di Paratici.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta per Paredes: le ultime

Calciomercato Juventus, Rabiot in bilico

Tra gli altri giocatori con il futuro in discussione, in casa Juve, anche alcuni centrocampisti. Oltre a Emre Can, per il quale le voci di addio continuano nelle ultime settimane, anche Rabiot non è così certo della sua permanenza. Il francese ha reso molto al di sotto delle attese e anche per lui, a fronte della giusta offerta, potrebbe esserci la partenza. Il giocatore è piuttosto seguito in Premier League, dove ha diversi estimatori.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ipotesi inglese per Rabiot

Calciomercato Juventus, altro sorpasso sull’Inter: colpo a gennaio

N.L.C.