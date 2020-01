Calciomercato Juventus, colpo Pogba | Zidane spiazza tutti

La Juventus è sempre al lavoro per il clamoroso ritorno di Paul Pogba, ormai in rotta col Manchester United. Zidane può mettere l’affare in discesa: le ultime dalla Spagna

Dubbi non sembrano esserci più, Paul Pogba è il grande obiettivo della Juventus per il prossimo calciomercato estivo. Il CFO bianconero Fabio Paratici ha cominciato da tempo le grandi manovre per riportare a Torino il centrocampista francese, ormai in rotta col Manchester United. Il club inglese si sarebbe stufato dell’atteggiamento giudicato lascivo e provocatorio del classe ’93: in Inghilterra c’è chi sostiene che il Campione del Mondo, out da tre mesi per un problema alla caviglia, non si stia facendo il massimo per accelerare il suo ritorno a disposizione di mister Solskjaer, che almeno mediaticamente finora lo ha sempre difeso.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Zidane ‘molla’ Pogba per un talento della Serie A

La Juventus potrebbe partecipare in solitaria alla corsa per Pogba. Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon’, infatti, a sorpresa il Real Madrid avrebbe deciso di mollare il centrocampista francese poiché eccessivamente costoso tra cartellino, si parla di una cifra tra i 120 e i 180 milioni di euro, e ingaggio che toccherrebbe quota 15 milioni di euro (netti). Ciò malgrado la profonda stima che nutre nei suoi confronti il tecnico delle ‘Merengues’, forse prossimo CT della Francia, Zinedine Zidane. Ma non è tutto: l’assistito di Mino Raiola, che non a caso giorni fa è andato all’attacco dei ‘Red Devils’, sarebbe stato ‘rimpiazzato’ da un big della nostra Serie A: Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è rinato in questa stagione fin qui super per una Lazio che a quanto pare valuta il suo cartellino non meno di 70 milioni di euro. Una cifra che a Madrid non considerebbero eccessiva dato l’enorme potenziale del classe ’95 nato peraltro in Spagna, a Lleida. Il numero 21 dei biancocelesti raccoglierebbe l’eredità di un certo Luka Modric, per il quale nelle scorse settimane è stato nuovamente ipotizzato un futuro in Italia, spianando del tutto la strada alla Juve per Pogba. Emre Can e Bernardeschi le ‘carte’ che potrebbe giocarsi la società presieduta da Andrea Agnelli per strappare il sì al Manchester United.

