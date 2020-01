Calciomercato Juventus, assalto Demiral: ecco chi lo punta

La Juventus non vuole lasciar andar via Demiral. Il difensore è però seguito da numerose squadre pronte a far follie per lui.

La Juventus non vuole lasciar andar via Demiral. Il difensore è però seguito da numerose squadre pronte a far follie per lui. L’ex Sassuolo infatti dopo i primi mesi in cui ha dovuto ambientarsi nel nuovo club, è salito alla ribalta, diventando un cardine per Maurizio Sarri ed attirando su di sé le attenzioni dei top club europei, che ora trattano con i bianconeri per la sua acquisizione. Ecco di chi stiamo parlando.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Paratici vacilla | Super offerta da 50 milioni!

Calciomercato Juventus, la Premier chiama Demiral

L’interesse maggiore per il difensore del Sassuolo proviene dalla Premier League dove sono due i club che hanno fatto sapere di essere interessati al centrale. Il primo è l’Arsenal che a causa dell’infortunio di Chambers deve rinforzare immediatamente il pacchetto arretrato. Di conseguenza ha pensato a Demiral ed avrebbe fatto pervenire alla Vecchia Signora un’offerta ammontante a 50 milioni di euro. Cifra che ha fatto vacillare Paratici, il quale è però fermo sulla sua posizione. Non solo i Gunners, ma anche il Leicester. Le Foxes avrebbero però portato a Vinovo un’offerta molto più bassa rispetto all’Arsenal, fermandosi a 30 milioni di euro. Anche in questo caso sarebbe arrivato il secco ‘no’ da parte dei bianconeri che al momento respingono ogni assalto. Dalla Bundesliga c’è poi un’altra pretendente per il turco.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Paratici non si ferma: altro colpo in arrivo

Calciomercato Juventus, dalla Bundesliga l’allettante offerta

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, svolta per Paredes: le ultime

Dalla Germania una delle offerte maggiormente allettanti per il difensore turco. Infatti ha messo gli occhi su di lui il Borussia Dortmund, fortemente interessato all’acquisizione di Demiral. Sul piatto i tedeschi, secondo quanto riportato da fichajes.net, avrebbero messo 40 milioni di euro. Cifra che potrebbe far riflettere i bianconeri, ma soprattutto il calciatore. Se infatti i due club sopra citati vivono momenti particolari, i gialloneri sono ai vertici del calcio tedesco con il Bayern Monaco ed in Champions League possono garantirgli minutaggio negli ottavi di finale. Un’occasione quindi per salire alla ribalta, a dispetto invece della Juventus dove trova inevitabilmente meno spazio e fatica a diventarne un titolare. Insomma, in vista dell’Europeo potrebbe rappresentare una chance d’oro.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, altro sorpasso sull’Inter | Colpo a gennaio

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, Paratici sogna il Big per l’estate: gli scenari

G.S.